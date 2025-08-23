晴時多雲

最低工資攻防1》最低工資連10漲 邊際勞工比例恐擴大

2025/08/23 06:45

勞動部將於9月的最後一周召開「最低工資審議會」（記者李靚慧攝）勞動部將於9月的最後一周召開「最低工資審議會」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕時序進入8月底，明年最低工資調幅的攻防即將展開。勞動部將於9月的最後一周召開「最低工資審議會」，依據今年以來的消費者物價指數年增率及10大「得參採」指標，審議明年最低工資調幅。勞團依據過往勞資協商慣例，認為明年的最低工資仍應至少上調4%，使得月薪進一步往3萬元靠近，時薪更直逼200、達198元。

不過，若明年最低工資可依照勞團期望的幅度「連10漲」，使最低工資持續向3萬元靠攏，但其他非領最低工資的勞工薪資未能進一步提高，恐造成愈來愈多勞工的薪資貼近最低工資，讓「邊際勞工」的人數進一步擴增。

勞團指出，依據過去會中勞資協商的基本共識、「CPI 年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，以主計總處預估全年消費者物價指數年增率（CPI）2.21%、經濟成長年增率（GDP）預測值4.45%計算，明年最低工資調幅應達4.435％，使得月薪漲至2萬9858元、時薪198元。

但若考量關稅因素，勞團認為至少也得「調漲4%」，以此計算，明年最低工資月薪可達2萬9734元、增加1144元；時薪若小數點後四捨五入，仍是漲至198元。

根據行政院主計處統計，113年全年受僱員工全年每人每月總薪資平均為6萬984元，年增4.39%；若排除加班費、年終獎金等非固定薪資，113年全年每人每月經常性薪資平均數為4萬6450元、年增2.77%；經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%。

勞團直言，因為高科技業蓬勃發展，從業員愈來愈多，國內勞工高低薪落差愈來愈大，近7成勞工的經常性薪資低於平均值，加上2023年台灣排名全球長工時第6，凸顯許多勞工得靠加班提高薪資的現實，在在都證明台灣仍是「低薪國家」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，畢竟訂定最低工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善其經濟狀況；雖然一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，仍能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

