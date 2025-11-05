自由電子報
韓股一度重挫逾6％ 觸發熔斷機制

2025/11/05 10:11

南韓股市在晶片、國防和造船類股領跌下，早盤跌破4000點大關。（法新社資料照）南韓股市在晶片、國防和造船類股領跌下，早盤跌破4000點大關。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到AI相關類股下跌衝擊，美股週二（4日）承壓，也連帶亞股今（5）日開盤走低，其中南韓股市在晶片、國防和造船類股領跌下，早盤重挫逾6％，跌破4000點大關，一度觸發熔斷機制。

韓國綜合股價指數（Kospi）今日開盤下跌66.24點，以4055.47點開出，隨後一路擴大跌勢，盤中一度跌逾6％，下跌超過250點，最低來到3867.81點，後跌幅略為收斂。

Kospi 200期貨指數同步崩跌逾5％，這也使得「Sidecar」熔斷機制在當地時間上午9點46分觸發，程式交易的賣單有效性暫停5分鐘。這是南韓自今年4月以來，再次觸發Sidecar熔斷機制。

以個股表現來看，三星電子（Samsung Electronics）早盤下跌7％，SK海力士（SK hynix）重挫逾9％，現代汽車（Hyundai Motor）跌近6％，斗山重工（Doosan Enerbility ）則跌逾11％。

