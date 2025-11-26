一場聚會被問及退休後動向？羅唯仁笑而不答

台積電宣布提告羅唯仁。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電 （2330）前資深副總經理羅唯仁於7月底退休，10月底傳出前往英特爾任職，且盛傳退休前利用職權帶走大批先進製程機密資料，引發熱議；台積電昨終於採取行動，重訊公告已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟。業界人士回想，羅唯仁於9月中旬獲頒工研院院士之後，就預計返回美國，離開台灣前，一些台積電主管等業界朋友與羅唯仁夫婦餐敘，其中有人問他退休後要做些什麼？羅唯仁笑而不答，顯然他當時應該心中自有答案，只是可能不便明說。

台積電昨公告指出，訴訟係依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電說明，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭的同意書。台積電法務長方淑華在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應「將至學術機構任職」，並未說明將前往英特爾任職。

台積電指出，離職後，羅唯仁旋即前往英特爾擔任執行副總裁 （Executive Vice President, EVP），「羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊予英特爾公司」，因此公司有採取法律行動包含違約賠償的必要。

