挺中小企、新創及新南向 永豐銀獲金管會頒發三獎

永豐銀今日獲金管會頒獎項肯定。頒獎人為金管會主委彭金隆（左）並由永豐銀行資深副總經理黃品睿（右）代表領獎。（永豐銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行力挺中小企業、支持國內小型及新創企業及國家新南向政策，今（24）日榮獲金管會頒發三大獎項肯定；包括「中小企業放款方案」績優銀行甲等、小型及新創企業融資特別獎及辦理「新南向政策目標國家授信」績優銀行優等共三項。

永豐銀行表示，中小企業為台灣經濟發展的基石，扮演國內經濟與就業市場要角，旗下積極提供企業拓展所需資金，並協助其數位、淨零轉型。

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其中，永豐銀獲頒辦理「中小企業放款方案」績優銀行－甲等；同時，小型及新創企業放款餘額年成長18%，並占全體銀行[ 國內銀行本期（2024年1月1日至12月31日）各月底餘額平均數高於上期（2023年1月1日至12月31日）各月底餘額平均數者。增加數的15%，獲頒小型及新創企業融資特別獎項肯定。

此外，配合國家新南向政策，永豐銀行提供當地企業及台商拓展業務所需資金，授信餘額成長率31%，獲頒辦理「新南向政策目標國家授信」績優銀行－優等。

永豐銀行表示，今（2025）年亦獲中小企業信用保證基金「批保金質獎－績優金融機構」及「績優授信經理人」等獎項。去（2024）年創業金融服務平台「DA BOSS」正式上線，以中小企業資金服務與專業知識全面協助，推動企業轉型及產業升級，提供創業者便捷、安全的數位服務。

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