晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

吳田玉：全球半導體產值1兆美元時程 因川普關稅攪局將延後

2025/06/25 07:36

吳田玉：全球半導體產值1兆美元時程 因川普關稅攪局將延後日月光半導體執行長吳田玉指出，全球半導體產值1兆美元 因川普關稅攪局將延後 。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）營運長吳田玉指出，全球都會受川普關稅新政的影響，2030年全球半導體產值原預估將達1兆美元大關，保守估計時間點將延後到2035年之前，但AI大趨勢不變，台灣機會非常好，可說AI是台灣半導體的大時代，「不乘勝追擊就可惜了」，他對下半年展望審慎樂觀，日月光維持既有投資計畫，並積極規劃投資美國廠。

吳田玉本月中旬以日月光半導體 （ASE）執行長身分，甫獲推選為國際半導體產業協會（SEMI）新任董事會主席，為台灣業界第一人擔任全球半導體組織的「操盤手」。他新任SEMI董事會主席，以不同產業領袖高度，昨首度拋出受關稅等大環境變數影響，2030年全球半導體產值達1兆美元將往後遞延，保守估計時間點將延後到2035年之前。

台積電於五月中旬的台灣場次技術論壇中，指出今年AI需求仍非常強勁，將持續貢獻半導體產業健康成長，預估今年全球半導體產值將年增雙位數（10%）以上，2030年全球半導體產值預估達1兆美元將可望達成；不料，川普關稅衝擊全球，相隔一個多月，時局多變，吳田玉研判，全球半導體產值預估達1兆美元目標時程將往後遞延。

吳田玉並示警，全球都會受川普新政關稅影響，但不管外在環境如何變化，「產業會自己找出最適合的出路」，他舉例2021年9月間，新台幣升值到兌美元匯率約27.6元，日月光面對新台幣高低起伏已累積經驗，「財務沒有出過問題」，也就是沒有在匯率吃過虧。

吳田玉對台灣產業有信心，儘管外在環境有變化，但AI大趨勢不變，台灣機會非常好，可說AI是台灣半導體的大時代，「不乘勝追擊就可惜了」，他觀察台灣半導體業投資並未縮手，日月光也看好先進封測需求強勁，將大舉投資的計畫不變，資本支出不會下修，即使第二季客戶端提前拉貨趨積極，他對下半年也持審慎樂觀看法。

對於赴美國投資設廠，日月光態度也出現變化。吳田玉指出，台灣半導體業在7奈米以下的先進製程領先，美國客戶又佔AI達99%，台灣半導體產業鏈經過40年努力建立起來，目前配合美國政策要反向複製一些產能過去，以半導體一個龐大而複雜的生態系統很具挑戰，他肯定台積電率先赴美投資很成功，「要把一個產業的技術人員、支援系統，移植到一個不熟的國家，很不容易」，日月光正積極規劃投資美國廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財