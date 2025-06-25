吳田玉：全球半導體產值1兆美元時程 因川普關稅攪局將延後

日月光半導體執行長吳田玉指出，全球半導體產值1兆美元 因川普關稅攪局將延後 。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）營運長吳田玉指出，全球都會受川普關稅新政的影響，2030年全球半導體產值原預估將達1兆美元大關，保守估計時間點將延後到2035年之前，但AI大趨勢不變，台灣機會非常好，可說AI是台灣半導體的大時代，「不乘勝追擊就可惜了」，他對下半年展望審慎樂觀，日月光維持既有投資計畫，並積極規劃投資美國廠。

吳田玉本月中旬以日月光半導體 （ASE）執行長身分，甫獲推選為國際半導體產業協會（SEMI）新任董事會主席，為台灣業界第一人擔任全球半導體組織的「操盤手」。他新任SEMI董事會主席，以不同產業領袖高度，昨首度拋出受關稅等大環境變數影響，2030年全球半導體產值達1兆美元將往後遞延，保守估計時間點將延後到2035年之前。

請繼續往下閱讀...

台積電於五月中旬的台灣場次技術論壇中，指出今年AI需求仍非常強勁，將持續貢獻半導體產業健康成長，預估今年全球半導體產值將年增雙位數（10%）以上，2030年全球半導體產值預估達1兆美元將可望達成；不料，川普關稅衝擊全球，相隔一個多月，時局多變，吳田玉研判，全球半導體產值預估達1兆美元目標時程將往後遞延。

吳田玉並示警，全球都會受川普新政關稅影響，但不管外在環境如何變化，「產業會自己找出最適合的出路」，他舉例2021年9月間，新台幣升值到兌美元匯率約27.6元，日月光面對新台幣高低起伏已累積經驗，「財務沒有出過問題」，也就是沒有在匯率吃過虧。

吳田玉對台灣產業有信心，儘管外在環境有變化，但AI大趨勢不變，台灣機會非常好，可說AI是台灣半導體的大時代，「不乘勝追擊就可惜了」，他觀察台灣半導體業投資並未縮手，日月光也看好先進封測需求強勁，將大舉投資的計畫不變，資本支出不會下修，即使第二季客戶端提前拉貨趨積極，他對下半年也持審慎樂觀看法。

對於赴美國投資設廠，日月光態度也出現變化。吳田玉指出，台灣半導體業在7奈米以下的先進製程領先，美國客戶又佔AI達99%，台灣半導體產業鏈經過40年努力建立起來，目前配合美國政策要反向複製一些產能過去，以半導體一個龐大而複雜的生態系統很具挑戰，他肯定台積電率先赴美投資很成功，「要把一個產業的技術人員、支援系統，移植到一個不熟的國家，很不容易」，日月光正積極規劃投資美國廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法