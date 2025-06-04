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為人工智慧購電！Meta與星座能源簽署20年核電協議

2025/06/04 13:33

美國科技公司Meta與能源公司星座能源簽署20年核電協議。圖為Meta。（路透社）美國科技公司Meta與能源公司星座能源簽署20年核電協議。圖為Meta。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕為了全力發展人工智慧，許多科技公司都尋求電力。美國科技公司Meta近日與能源公司星座能源（Constellation Energy）位於伊利諾州的克林頓清潔能源中心達成協議，購買其核電。該購電協議將於2027年生效，為期20年。

根據《Fox News》報導，星座能源週二宣布了與Meta的協議，並表示其支持核電廠的重新許可和持續運營，以及Meta的清潔能源目標。

星座能源指出，該協議將使其克林頓清潔能源中心繼續向當地電網輸送電力，而Meta將購買該電廠的清潔能源屬性，以履行其100%使用清潔和可再生能源滿足電力需求的承諾。

星座能源聲稱，透過與Meta達成的協議，伊利諾州的核電廠將透過核能升級增加30兆瓦的發電量。目前該核電廠的反應爐發電量最高可達1092兆瓦。

Meta全球能源主管帕雷克（Urvi Parekh）說，很高興和星座能源及克林頓社區合作，確保核電廠的長期運營，增加新產能，並幫助保住1000多個工作崗位。他強調，確保清潔可靠的能源對於繼續推進Meta的人工智慧雄心至關重要。

美國科技公司Meta與能源公司星座能源簽署20年核電協議。圖為星座能源位於伊利諾州的核電廠。（蓋帝圖像）美國科技公司Meta與能源公司星座能源簽署20年核電協議。圖為星座能源位於伊利諾州的核電廠。（蓋帝圖像）

值得注意的是，這次交易正值Meta、微軟和Google等科技公司不斷加強人工智慧投入之際，它們一直尋求利用核能發電，以確保未來運算基礎設施的能源供應。

Google5月初宣布將提供「早期資金、，幫助核能開發公司元素力量（Elementl Power）在美國為先進核電項目準備三個潛在場址，並在這些場址建成開始發電後「提供商業承購選擇」。

星座能源去年秋天宣布，與微軟簽署了一份為期20年的電力購買協議，這將為賓州三哩島核電廠1號機組的重啟「鋪平道路」。

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