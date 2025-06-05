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川普撈錢新招？擬推「簽證插隊」加價金額、上路時間曝光

2025/06/05 11:38

川普政府考慮讓觀光客和其他非移民簽證申請人，支付1000美元（約新台幣2.9萬元）就能取得加快的面試預約。（美聯社資料照）川普政府考慮讓觀光客和其他非移民簽證申請人，支付1000美元（約新台幣2.9萬元）就能取得加快的面試預約。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據1位美國官員和1份國務院內部備忘錄，川普政府考慮讓觀光客和其他非移民簽證申請人，支付1000美元（約新台幣2.9萬元）就能取得加快的面試預約，儘管政府法務人員已經對該計劃提出警告，但根據內部備忘錄，這計畫最快可能在今年12月開始試行，

《路透》報導，目前持觀光和其他非移民簽證進入美國的個人已經需支付185美元（約新台幣5530元）手續費。美國政府正在考慮的1000美元新選項，將成為1項允許「簽證面試插隊」的加價優待服務。

報導指出，根據這份內部備忘錄，這項計畫最快可能在今年12月開始試行。

除這項加價的簽證申請方案，美國政府也將推出川普版的「金卡」方案，只要支付500萬美元就能快速取得美國公民身份。

但備忘錄亦指出，美國國務院法律團隊警告這項方案被白宮預算辦公室駁回，或在美國法院踢到鐵板的風險很高，因設定高於提供該服務成本的費用「違反最高法院的判決先例」。

美國國務院發言人對此消息表示不予置評。僅表示：「該部門對非移民簽證面試預約的安排是動態的，我們正在不斷努力改善我們在全球範圍內的運作。」

自今年1月20日上任以來，川普便開始大舉掃蕩移民，包括撤銷部分學生簽證，以及加強對所有簽證申請人的審查。

世界旅遊及觀光委員會（WTTC）上月曾表示，對川普政策的反感和美元走強促使外國遊客選擇其他目的地，因此2025年在美國的國際旅遊支出將下滑約7%。

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