24歲大男生合資2.7萬創業賣炸雞！如今被砸超過300億收購

美國炸雞品牌「Dave’s Hot Chicken」主打納許維爾辣雞（Nashville hot chicken ）。（彭博）

私募股權公司 Roark Capital週一（2日） 已收購 Dave’s Hot Chicken 的多數股權，交易估值「非常接近」10億美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由3名好友花了 900 美元（約2.71萬元新台幣）創辦的美國炸雞品牌「Dave’s Hot Chicken」，最初只是間在停車場擺攤的快閃攤販，隨著生意越做越大，已成為擁有超過 300 間分店的加盟連鎖事業，而私募股權公司 Roark Capital週一（2日） 已收購 Dave’s Hot Chicken 的多數股權，交易估值「非常接近」10億美元（約301億元新台幣），成為最新的創業成功故事。

《CNBC》報導，Dave’s 創辦人之一為奧加尼西揚（Arman Oganesyan），他原本只是一名單口喜劇演員，毫無餐飲背景，在2017年、也就是他24歲那一年，找上了童年好友、曾任米其林星級餐廳主廚的科普希揚（Dave Kopushyan）以及魯本揚（Tommy Rubenyan），在洛杉磯東好萊塢（East Hollywood）一處停車場開設快閃攤位，專賣納許維爾辣雞（Nashville hot chicken ）。

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奧加尼西揚說，他們花了好幾個月時間造訪各式炸雞店、觀看炸雞紀錄片，並在科普希揚的廚房不斷試驗。他們曾考慮過一些「瘋狂」點子，例如把軟糖加入食譜中，後來被否決；而使用醃黃瓜汁醃雞，則是某次不小心將剩雞丟進幾乎空了的醃黃瓜罐中時偶然發現的。

但他們開業第一晚只賣出4份餐點，賺了40美元（約1207元新台幣），顧客是奧加尼西揚的女友和她的3個朋友。但5天後，靠著口耳相傳，他們吸引了《Eater Los Angeles》前美食評論家艾略特（Farley Elliott） 的注意，從那之後，生意迅速爆紅，每晚都賣光光，日營收在幾個月內就突破1000美元（約3.01萬元新台幣），3名創辦人更在第2個月即各自領得1萬美元（約30.1萬元新台幣）分紅。之後他們也找來魯本揚的哥哥蓋瑞（Gary Rubenyan）幫忙開設第一間實體店面。

2019年，一個投資人團隊買下 Dave’s 的股份，將品牌經營權交給該集團，這個團隊包括 Dave’s 現任執行長菲爾普斯（Bill Phelps）、好萊塢演員山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、前NFL球星麥可史翠罕（Michael Strahan）、電影製片人戴維斯（John Davis）以及波士頓紅襪老闆維爾納（Tom Werner）。該團隊進一步推動品牌全球擴張，包含全美國市場，以及加拿大、英國及中東市場。

菲爾普斯指出，美國境內的 Dave’s 去年總體銷售額突破 6 億美元（約181億元新台幣），年增 57%；根據市調機構 Technomic 數據，預期2025年銷售額可望翻倍達到12億美元（約362億元新台幣）。Dave’s 總裁暨營運長比提克斯（Jim Bitticks）表示，目前品牌在加盟體系與直營業務層級皆已實現「極高獲利能力」。

雖然交易的具體金額沒有公開，但奧加尼西揚、科普希揚、魯本揚兄弟與菲爾普斯將保留公司少數股權並繼續擔任原職。

菲爾普斯在接受《CNBC》訪問時指出：「這次交易的時機再也完美不過。我們正處於高估值的關鍵轉折點，Roark Capital 仍有極大成長空間，對雙方而言是一場雙贏情況。」

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