中國2汽車央企整合流產 遭嘲諷「2個病人躺在一起沒好下場」

傳聞近四個月的中國東風和長安汽車重組合併計畫擱淺。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳聞近四個月的東風和長安汽車2家中國汽車央企重組合併預期落空，一名中國市場分析家直言，面對價格戰，汽車產業進入淘汰賽，中國國營汽車企業缺點顯著，「2個病人躺在一起能好嗎？」

中媒《財新》報導，長安汽車5日公告稱，母公司-中國兵器裝備集團（兵裝集團）的汽車業務將分立為一家獨立央企，國務院國資委繼續作為實控人履行出資人職責。同日，東風也公告稱，暫不參與資產和業務重組。2家公司官宣意味著，原本由國務院國資委推動的汽車央企整合宣告擱淺。

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報導稱，東方和長安兩家企業籌劃重組過程並不順利，接近兩家企業的人透露，長安汽車是央企二級公司，東風集團直屬國務院國資委，二者級別有差異，長安汽車在話語權方面沒有絕對優勢。此外，兩家企業重組後，領導班子成員和中階人員數量都將縮減，會影響一部分人的工作，重組在內部遇到某種阻力。更重要的是，籌劃成立的新央企總部選址重慶，引發地方政府博弈。

知情人士說，中國國務院國資委原本是主導方，地方政府介入之後，重組事項脫離國資委控制。儘管汽車產業進入淘汰賽，國務院國資委提出整合資源是應時之舉，但「沒有平衡地方政府利益」。

一名中國市場分析家更直言，國營汽車企業的優點不突出、缺點卻很明顯，在競爭中普遍被動，「兩個病人躺在一起能好嗎？」。他認為，中國國資委放棄主導兩家汽車央企重組，意味著汽車產業合併重組將主要由市場競爭決定。

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