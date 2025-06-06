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馬斯克與川普翻臉特斯拉暴跌14％！ 美股收黑 台積電ADR反漲

2025/06/06 05:50

週四美股收黑。（彭博社）週四美股收黑。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中兩國貿易談判傳進展，但電動車製造商特斯拉執行長馬斯克，與美國總統川普的爭執越演越烈，特斯拉股價週四暴跌逾14%，美股主要指數收黑，道瓊指數下跌108點或0.25%，標普500指數下跌0.53%，那斯達克指數下跌0.83%，費城半導體指數跌0.45%，台積電ADR反漲0.46%，收在203.34美元。

綜合外媒報導，北京外交部和中國駐美國大使館稱，川普與中國國家主席習近平週四進行通話，此次通話由川普發起，股市在盤中出現波動。川普在真相社交（Truth Social）網站上發文稱，與習近平的通話「非常好」，但目前尚不清楚兩人的溝通取得哪些成果。

近幾天，馬斯克大力批評川普的「大而美」稅收與支出法案，而川普則表示對此非常失望。特斯拉在過去5個交易日中，有4個交易日下跌，週四暴跌逾14%，收在284.70美元，自從川普和馬斯克展開口水戰，特斯拉市值蒸發約1500億美元。

週三公布的美國私部門就業和服務業數據弱於預期，引發投資人對貿易不確定性導致經濟放緩的擔憂，週四公布的初請失業金人數顯示，上週美國新申請失業救濟人數連續第二週上升。目前投資人正關注週五公布的非農就業報告。

道瓊工業指數下跌108點或0.25%，收42319.74點。

那斯達克指數下跌162.04點或0.83%，收19298.45點。

S&P 500指數下跌31.51點或0.53%，收5939.30點。

費城半導體指數下跌22.43點或0.45%，收5010.92點。

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