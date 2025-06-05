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擁4億訂閱最強YTR！他身價10億美元竟要媽媽「金援」辦婚禮

2025/06/05 17:44

美國知名YouTuber「MrBeast」。（資料照，法新社）美國知名YouTuber「MrBeast」。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名YouTuber「野獸先生」（MrBeast），在全球擁有超過4億訂閱者，是訂閱人數最多的頻道，身價高達10億美元（約新台幣298億元），不過他卻自曝，自己沒有什麼現金，還得向媽媽借錢來辦婚禮。

綜合外媒報導，MrBeast的本名為唐納森（Jimmy Donaldson），2024年12月與同為YouTuber的布伊森（Thea Booysen）訂婚。然而，唐納森近日在X平台的一篇文章回應寫道：「我個人的錢很少，因為我把所有錢都拿去投資了，我認為今年我們將在影片內容上花費大約2.5億美元。」

他表示，「實際上我正在跟我媽媽借錢來支付即將舉行的婚禮，當然，從帳面上看，我擁有的資產確實價值不菲。」

MrBeast是全球YouTube頻道訂閱數最高的網路明星，這名全球第一的YouTube最賺錢的業務並不是製作影片，而是巧克力。

過去《彭博》曾報導，MrBeast旗下公司Beast Industries是巧克力品牌Feastables的大股東，MrBeast在2022年1月宣佈成立這一品牌，隨後推出自己的巧克力棒。根據提供給潛在投資人的文件顯示，Feastables去年的銷售額約2.5億美元，獲利超過2000萬美元。

MrBeast過去幾年以來，利用自身在YouTube和其他社群平台的名氣，發展與媒體無關的業務，除了Feastables，Beast Industries也是零食品牌Lunchly的股東，以及Viewstats的所有人，這家軟體公司向內容創作者銷售數位工具。

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