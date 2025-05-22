長榮鋼:不受關稅直接衝擊 今年展望佳

長榮鋼（2211）下午舉行法說會，左起為總經理劉邦恩、董事長林耿立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕長榮鋼鐵（2211）22日下午召開法說會，總經理劉邦恩指出，政府的打房政策雖有影響房市，但鋼構市場短期仍穩健發展，主因為科技廠建廠熱絡，且都更、商辦案也持續進行，目前在手訂單量達23.5萬噸、算相對高檔水準，長期展望仍要看對等關稅是否衝擊大環境經濟景氣，不過鋼構本業與轉投資環保事業都是內需型產業，不會有直接影響。

劉邦恩指出，今年第一季製造量與吊裝量都高於前三年平均水準，在手訂單量統計到三月底約22萬噸，四月與本周又有斬獲，訂單量推升到23.5萬噸，是歷史相對高檔的水準；長榮鋼第一季每股稅後盈餘（EPS）1.49元創下歷史新高。

請繼續往下閱讀...

劉邦恩表示，去年很多應出貨訂單都遞延到今年，雖本業鋼構與營造進度有關，但今年建廠、都更等需求穩定，而受通膨影響材料、人力成本每年有4到5%調幅仍會控制，預期鋼構本業獲利可維持。

至於三家轉投資環保事業，欣榮因整改完成，處理量能效率提升，表現可期待；水美因有害廢棄物處理競爭激烈、處理單價下跌，但仍可以量制價，維持獲利；榮鼎綠能受限配合先前欣榮整改，優先處理桃園市家用垃圾，但透過接單價較高廢棄物，以確保獲利。劉邦恩指出，三家子公司與鋼構本業「今年還是會有不錯成績」。

他說明，鋼構毛利率約7-12%，但因為美中貿易戰、疫情紅利，這幾年都是屬於高毛利，紅利可維持多久，還是要回歸市場經濟、景氣，長榮鋼會慎選訂單、維持高毛利，譬如去年就少接橋梁工程，多以廠房、大樓為主。

談到關稅政策影響，劉邦恩表示，外界最擔心對等關稅的不確定性，無論結果如何，決定後可恢復常態，而鋼構本業、轉投資環保均屬內需型產業，不會直接被打到，沒有直接關係，只是長期對經濟衝擊有待觀察，他認為，百業蕭條 我們也無法獨善其身，但應該不會發生，畢竟這美國也沒有完全有利，仍在持續調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法