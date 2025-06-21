「泰」慘了！一聽電話政局陷入動盪 泰股今年已狂瀉逾2成

泰國政局動盪，波及股市。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國總理貝東塔與前柬埔寨領導人韓森關於兩國邊界爭端的通話內容外洩，造成她領導的聯合政府面臨崩潰，也重創泰國股市，SET指數19日盤中一度大跌2.4%，20日續跌，今年以來跌幅已達23%，淪為全球主要市場表現最差的股市。

泰柬邊防軍5月28日於存在主權爭議的兩國邊界地區爆發衝突，造成一名柬國士兵身亡，柬方已禁止泰國水果蔬菜進口。泰國總理貝東塔為了解決這場衝突，私下致電前柬埔寨總理韓森，並親暱稱呼韓森為「叔叔」，並將處理邊境衝突的泰國東北部陸軍司令，稱為自己的「對手」。

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貝東塔的失言風波導致第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）上週三（18日）退出執政聯盟，更點燃泰國社會塵封近20年的政治宿怨。如今，身穿黃衫的數百名抗議者重返曼谷街頭，再現熟悉的動盪景象。

受到政局動盪衝擊，泰股上週四（19日）應聲狂瀉，SET指數開盤第一個小時就下跌 2.2%，跌至5年來最低點，盤中跌幅一度高達2.4%，週五（20日）續跌1.1%，收1067點，今年以來跌幅超過23%。

《曼谷郵報》指出，SET指數已成為全球主要市場表現最差的股市，現正面臨千點保衛戰。泰國大華繼顯證券副總裁 Kitpon Praipaisarnkit 表示，今年面臨一系列不利因素，政治不確定性現在是泰股面臨最大壓力的因素，泰國股市恐進一步下跌。

Merchant Partners Asset Management 董事總經理 Prakit Siriwattanaket 表示，泰國國內政治已經到了關鍵時刻，抗議活動可能會爆發，從而增加軍事政變的風險，這是市場最擔心的結果。對股市來說，最好的情況是總理辭職，重新任命新領導人組成新內閣。

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