中國高鐵慘陷巨大錢坑！狂蓋車站背後債務狂飆問題曝

外媒指出，中國高鐵面臨債務不斷增加問題。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕截至2024年12月31日的前9個月，中國高鐵「虧損約1000億元人民幣」，財務狀況面臨債務不斷增加，和乘客消費能力減弱等問題引發擔憂，外媒對此分析，一大堆幽靈站、票價成本等，都是中國高鐵面臨的挑戰。

《Asia Times》報導，今年2月一些中國評論員表示，國家審計署的1份報告發現，截至2024年12月31日的前9個月，中國高鐵「虧損約人民幣1000億元（約新台幣4115億元）」，但國家審計署的網站並沒有正式公佈這個被廣泛報導的數字。

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有些人批評，中國不應該在沒有計算過去20年成本的情況下，就將高鐵延伸到偏遠地區，一部分人則表示，中國高鐵作為連接不發達地區和大城市的公共設施，具有其價值。

關於中國高鐵的具體財務數據目前尚不清楚，報導指出，因中國國家鐵路集團有限公司（中鐵）將高鐵與其他列車的數據合併，儘管京滬高速鐵路股份有限公司定期向上海證券交易所揭露財務數據，但其數據並未反映中國鐵路旗下虧損單位的狀況。

中國《觀察者網》6月報導，京滬高鐵去年客運量較去年同期下降2.31%至5202萬人次，但京滬高鐵2024年的淨利仍成長10.6%，達到人民幣127.7億元（約新台幣525億元）。

文章指出，截至2023年底，中國高鐵里程達4.5萬公里，但其中僅2300公里（佔6%）能夠獲利。在全部16條高鐵線路中，只有6條位於沿海城市的線路獲利，包括京滬高鐵、京津高鐵、滬杭高鐵、廣深高鐵等。

根據報導，利潤最高的京滬高鐵要20年，才能收回其人民幣2209億元（約新台幣9090億元）的最初投資款。

中媒指出，自2024年以來，許多高鐵線路的數據都不盡如人意，工作日乘客很少，但維護成本很高。文章指出，去年6月情況進一步惡化，國家鐵路運營商的財務壓力進一步加大，9月政府採取行動，敦促鐵路運營商重新安排列車時刻表，吸引私人投資，並利用新技術提高效率。

雖今年1月降低偏遠地區的列車班次和票價後，情況略有改善，但不足以提高中國鐵路的獲利能力。

《Asia Times》引述1位四川專欄作家表示，從鄭州到武漢，一般列車大約需要4.5小時，票價人民幣70到90元（約新台幣288元至370元），而搭乘高鐵可以不到兩小時，但票價約人民幣270元（約新台幣1111元）。該名作家指出，許多人搭乘較慢的火車很正常，因為較快的火車會花掉他們1到2天的薪水。

6月15日，中國鐵路將獲利線路票價上調至多20%，用於補貼虧損線路。根據中國鐵路總公司才報，截至2024年底，中國鐵路總負債人民幣6.2兆元（約新台幣25.51兆元），較前1年的人民幣6.13兆元（約新台幣25.22兆元）增加1.2%。

自2010年以來，由於客流不足，中國鐵路部門已關閉了20多個高鐵車站， 「鬼站」很多位於安徽、雲南等地區，也有一些位於遼寧、江蘇等沿海地區。

湖北1位專欄作家表示，2008年中央推出人民幣4兆元（約新台幣16兆元）經濟刺激計畫後，許多地方政府獲得了新的資金，加快了高鐵計畫的建設，但許多車站都建在了偏遠、交通不便的地方。他表示，這些地方政府現在面臨越來越大的財政壓力，不得不減少對交通網絡的補貼，這也是許多車站不得不關閉的原因。

河北作家澤林表示，中國許多高鐵計畫注定虧損，因為許多地方政府只想取得政績，而不考慮高鐵設施的獲利能力，且京滬高鐵最高票價為人民幣553元（約新台幣2275元），低於日本東京至大阪的高鐵票價，因此中國高鐵計畫短期內獲利的可能性不大。

他補充，有人建議中國鐵路部門提高火車票價，鼓勵地方政府承擔更多建設成本，將高鐵車站數量從1300個減少到960個，改善治理、降低成本，但這種建議說的簡單，但做不出來。

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