大馬正調查「1家中企」使用輝達管制晶片 疑指向北京公司

馬來西亞政府正調查一家未具名的中國公司可能使用美國出口管制輝達晶片的情況。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞政府正調查一家未具名的中國公司可能使用美國出口管制禁用輝達晶片的情況。日前《華爾街日報》報導，中國工程師將硬碟大小的資料空運到馬來西亞以使用輝達晶片，文中暗示可能是一家位於北京的科技公司。

大馬投資貿易和工業部（MITI）仍與相關機構核實此事是否違反任何國內法律或法規。馬來西亞國內法並未將輝達的晶片列為管控商品，但聲明強調，「馬來西亞將與任何需要協助監控其各自國家出口管制下的敏感商品貿易的政府合作。」這暗指美國工業和安全局（BIS）於2025年5月13日發布的指南，該指南指出，允許使用美國人工智慧晶片對中國人工智慧模型進行訓練和推理的實體可能面臨「民事或刑事執法行動」。

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聲明中提到「一些媒體報告使用搭載輝達晶片的伺服器」，這很可能指的是《華爾街日報》上週發表的一篇文章，其中詳細描述中國工程師將硬碟大小的資料空運到馬來西亞以使用輝達晶片的做法。

3月初，４名中國工程師從北京飛往馬來西亞，每人攜帶一個裝有15個硬碟的行李箱。這些硬碟包含80TB的電子表格、圖像和影片片段，用於訓練一個人工智慧模型。在馬來西亞的一個資料中心，工程師的雇主租用大約300台搭載先進英偉達晶片的伺服器。工程師將數據輸入伺服器，計劃建立人工智慧模型並將其帶回國內。

知情人士透露，今年早些時候，一家總部位於北京的科技公司，接管馬來西亞一家資料中心原本為一家美國雲端運算公司預留的200台人工智慧伺服器的租約。

近幾個月來，各大企業紛紛購買輝達和超微開發的晶片，用於東南亞的資料中心。川普政府目前並未對這些國家的晶片採購設定上限。

就在一個月前，馬來西亞再次陷入與晶片相關的爭議。當時，通訊部副部長發表講話，稱政府計劃在國家人工智慧基礎設施中使用3000塊華為昇騰晶片。

鑑於商務部工業與貿易部（MITI）的指導意見，明確規定禁止在全球任何地方使用昇騰晶片，因此MITI立即與該聲明劃清界限。

美國歷屆政府都以國家安全為由，對中國使用美國製造的半導體等人工智慧系統零件實施越來越嚴格的制裁。

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