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瑪莎拉蒂要被賣掉了？外媒點名中國車廠「可能會買下」

2025/06/21 16:20

全球第4大汽車製造商「斯泰蘭蒂斯」（Stellantis），傳出正考慮出售旗下陷入困境的豪華品牌瑪莎拉蒂（Maserati）。（路透）全球第4大汽車製造商「斯泰蘭蒂斯」（Stellantis），傳出正考慮出售旗下陷入困境的豪華品牌瑪莎拉蒂（Maserati）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2位知情人士透露，全球第4大汽車製造商「斯泰蘭蒂斯」（Stellantis）正考慮出售旗下陷入困境的豪華品牌瑪莎拉蒂（Maserati），這是斯泰蘭蒂斯精簡重組旗下14個品牌的選項之一。外媒則點名奇瑞汽車（Chery）在內的中國車廠，很可能會對收購歐洲品牌感到興趣。

《路透》報導，這項討論傳出早在新任執行長費洛薩（Antonio Filosa）下週一（23日）上任前就已經展開，目前斯泰蘭蒂斯暫時由董事長艾爾康（John Elkann）主導。

艾爾康在挑選新任執行長的過程中，已把斯泰蘭蒂斯擁有的14個品牌在未來的可行性，列為首要考量，這些品牌包含克萊斯勒（Chrysler）、寶獅（Peugeot）、吉普（Jeep）與 愛快羅密歐（Alfa Romeo）等。與其他歐洲車廠一樣，斯泰蘭蒂斯正面臨美國總統川普加徵進口關稅的壓力，同時也受到中國競爭對手激烈競爭的夾擊。

斯泰蘭蒂斯今年4月初聘請顧問公司麥肯錫（McKinsey）協助評估美國關稅對瑪莎拉蒂與 愛快羅密歐的影響，並協助這兩大品牌規劃未來發展方向。當時斯泰蘭蒂斯仍強調對這2個品牌的「全力支持」。

然而，2位消息人士向《路透》透露，作為諮詢內容的一部分，麥肯錫也給出了出售 瑪莎拉蒂的建議，而這也是斯泰蘭蒂斯旗下唯一一個豪華品牌。消息人士指出，目前麥肯錫的評估仍處於初步階段。

對於此事，斯泰蘭蒂斯發言人強調「瑪莎拉蒂是非賣品」，麥肯錫則拒絕回應。

一些投資人與分析師認為，精簡品牌結構，有助於提高斯泰蘭蒂斯的利潤率。自去年3月以來，斯泰蘭蒂斯已蒸發3分之2的市值。

至於瑪莎拉蒂2024年上半年的銷量腰斬，僅剩1.13萬輛，同期的調整後營業損失高達2.6億歐元（約89.82億元新台幣）。瑪莎拉蒂目前仍在等待新的計畫，未排定新車發表。瑪莎拉蒂品牌負責人費奇利（Santo Ficili）本月稍早表示，相關計畫將在費洛薩上任後不久公佈。

其中1位消息人士指出，斯泰蘭蒂斯已逐漸認知到自己擁有的品牌過多，很難為每個品牌都投入足夠資源。他坦言：「這家公司需要設立優先順序。」另外1名消息人士補充說，斯泰蘭蒂斯並未直接授權麥肯錫為瑪莎拉蒂尋找買家，但目前的任務是「全面評估所有選項」，包括潛在出售在內。他強調：「所有選項都已經擺在檯面上。」

消息人士指出，斯泰蘭蒂斯董事會內部對瑪莎拉蒂的去留仍存在分歧。有一派認為出售是最務實的選擇，但另外一派則認為，若把唯一的豪華品牌賣掉，將對斯泰蘭蒂斯的聲譽造成巨大傷害。

報導點名了奇瑞汽車在內的中國車廠，可能會對收購歐洲品牌感到興趣，如果成真，將類似上汽集團（SAIC）在2007年收購英國MG，或吉利汽車（Geely）在2010年收購瑞典Volvo的模式。

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