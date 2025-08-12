札克柏格是惡鄰居？爆把高級社區房產當「大富翁」 周遭住戶超不爽

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）遭爆料，他斥資逾1.1億美元打造超級豪宅，但卻引發鄰居極度不滿。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）遭爆料，他在美國加州高級社區購置至少11間房舍，至今已斥資逾1.1億美元打造超級豪宅，但卻引發鄰居極度不滿，埋怨自札克伯格搬入後，鄰里氛圍大不如前，痛批他撒錢占領社區，且讓監控層級大增。

綜合外媒報導，美國加州帕羅奧圖的新月公園（Crescent Park）社區，是菁英富豪雲集的高級社區，鄰里關係緊密，但札克伯格14年前遷居至此之後，一切都變了。

當地鄰居爆料，在札克伯格搬進來前，他們的生活一直都很美好，但札克伯格花費超過1.1億美元收購至少11處房產，甚至還曾開價高達1450萬美元購屋，遠超市場行情，鄰居們只能眼睜睜地看著1戶又1戶的居民搬走。

但鄰居抱怨，隨之而來的是大規模的建設和嚴密的監控。根據《紐約時報》報導，札克伯格把其中5棟房舍變為大宅邸，包括夫妻兩人與3個女兒居住的主屋，並有客房、蓊鬱花園、匹克球場、還有地板可升降的隱形泳池。

豪宅外高大樹籬環繞，其中1棟閒置住宅作娛樂之用，也用來舉辦戶外派對。儘管不符此區的住宅法規，但另1房舍過去幾年來是14個孩童就讀的私校。

除此之外，在大宅邸底下，札克伯格打造出7000英尺的偌大空間，建築許可說是地下室，但鄰居稱之為地下碉堡、甚至比喻為蝙蝠俠的秘密基地「蝙蝠洞」。

這裡花了8年時間施工，導致重機具佔據街道、噪音充斥。札克伯格同時也對社區實施嚴格監控，對準自家豪宅的攝影機，也能拍到鄰居房產。他還雇用了私人警衛團隊，並在車內拍攝訪客，即便走在公共人行道上，也可能遭到詢問。

新月區住戶Michael Kieschnick說：「沒有社區想被占領，但他們（祖克柏）就是這麼做的」。基斯尼克等人不滿祖克柏占據此區，而非到有更多土地的鄰近城市建造豪宅。

但對此根據《紐約時報》報導，札克伯格夫婦的發言人Aaron McLear表示，夫妻盡力與鄰居相處融洽，而由於他們可能會遇到威脅，Meta需要為其執行長配備嚴密的安全措施，並表示攝影機不會對準鄰居，而若鄰居要求，他們也會進行調整。

