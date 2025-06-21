東南亞最繁忙水域搶劫案已超過2024全年 海盜最愛熱點「抵嘉」

馬六甲海峽和新加坡海峽（SOMS），今年已通報72起武裝搶劫事件。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕東南亞最繁忙的航道之一週邊海上搶劫案激增，根據亞洲打擊海盜及武裝搶劫船舶區域合作協定（ReCAAP）資訊共享中心的數據，連接印度洋和太平洋的重要航運要道－馬六甲海峽和新加坡海峽（SOMS），今年已通報72起武裝搶劫事件，超過去年全年的62起和2023年的63起，其中新加坡西南部的菲利海峽是武裝搶劫案的熱點地區。

《南華早報》報導，全球約三分之一的貿易貨物要經過馬六甲海峽和新加坡海峽，這條航道最窄處不到20公里。每天都有船隻在此航行，運輸石油、貨櫃貨物、車輛和乾散貨。

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根據美國能源資訊署的數據，SOMS也是全球運輸量最大的石油咽喉要道，2023 年每天有 2370 萬桶石油通過該海峽。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，過去兩年穿越該海峽的船隻數量略有增加。

這條繁忙的航道今年面臨海盜頻繁出現像，根據亞洲打擊海盜及武裝搶劫船舶區域合作協定資訊共享中心的數據，SOMS今年已通報72起武裝搶劫事件，超過去年全年的62起和2023年的63起。

ReCaap 資訊分享中心執行董事 Vijay D. Chafekar 指出，過去幾個月此類事件急劇增加，新加坡西南部狹窄的菲利普海峽是武裝搶劫案的熱點地區。印度海岸防衛退休副局長Chafekar說，船隻必須在那裡進行90度轉彎，必須減速，因此很容易受到攻擊。所以，如果有歹徒或海盜想要襲擊，那裡就是最好的地方。

他說，海上搶劫案的發生可能是由於社會經濟狀況不佳、失業以及季風季節魚類產量下降等因素造成，這可能導致新加坡、印尼和馬來西亞等沿海國家的當地犯罪集團轉向海上搶劫。

新加坡海事及港務管理局（MPA）亦稱，注意到今年年初以來海峽搶劫事件有所增加，尤其是在菲利普海峽。MPA已向航運業通報了這一情況，並建議船舶提高警覺。

丹麥技術大學海事系主任教授Jasmine Lam表示，SOMS記錄的持械搶劫事件增幅很高。鑑於SOMS的戰略重要性，這種趨勢令人擔憂，因為搶劫案不僅會影響航運運營商，還會影響生產商和貿易商。

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