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制定融資公司專法？金管會：應全面與長期規劃

2025/05/22 07:57

金管會表示，制定融資公司專法，宜有更全面與長期規劃，依「金保法」納入管理，是立即且可行之作法。圖為金管會主委彭金隆（記者王孟倫攝）金管會表示，制定融資公司專法，宜有更全面與長期規劃，依「金保法」納入管理，是立即且可行之作法。圖為金管會主委彭金隆（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕是否制定「融資公司專法」之討論，立法院財委會今天將舉行融資公司法公聽會。金管會表示，制定融資公司專法，宜有更全面與長期規劃；現階段藉由逐步將符合一定條見之融資租賃業者，依「金保法」納入管理，以法律及法規命令層次規範，是立即且可行之作法。

要不要制定融資公司專法之討論，已歷時 20 餘年，對此，金管會指出，這需考量面向廣泛，如融資公司範圍界定、納管成本、非收受存款之民間融資業納管後對借貸市場之衝擊影響等，均有待進一步分析研究。

銀行局表示，已就納管範圍及授權子法內容於2025年4月23日辦理法規預告，預計於2025年6月30日前發布，發布後2至3個月生效，給予業者充分調整作業時間。

其中，第一階段公告中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，從事以自然人為對象之應收帳款收買、分期付款買賣或具類似融資性質業務者，為「金保法」第3條第1項之金融服務業，預計於2025年9月生效，納管之融資租賃公司業務規模市占率已達9成。

至於要怎麼納管？銀行局表示，按融資租賃公司等民間融資業，有協助無信用紀錄或信用不佳消費者取得資金融通之功能。若納入金融監理或提高管理強度，對比較彈性化之借貸雙方之資金供需，有衝擊性影響。

銀行局官員強調，國內民間融資業（包括融資租賃公司、資融公司、財務公司、資產管理公司、汽車貸款公司、小客車租賃公司、機車行、租車行等公司或行號）家數眾多，且經營屬性不同、業務模式多元、營業規模差異甚大。

倘由金管會納管民間融資業，全部比照金融服務業管理，將嚴重影響且排擠金融監理量能。

另外，融資公司為何會有近期報導所述「假交易真融資」情 形，不立融資公司專法，可以解決嗎?

銀行局指出，融資租賃公司受限於公司法第15條資金貸與他人的規定，不能將資金直接貸給個人，故多以應收帳款收買方式從事中古車貸款。其融資評估主要是評估客戶還款能力，而非車輛價值，所以未限制融資金額不得高於車輛市場價格，衍生過度融資疑慮。

此外，銀行局表示，租賃公會去年訂定的從事中古車輛交易業務自律規範，已規範會員應強化對合作商家不當招攬、誤導行為的管理，以應收帳款收買方式承作中古車貸款，其核定的融資金額不得高於車輛評估的市場價格，可減少「過度融資」或「假交易真融資」的疑慮。

金管會強調，為了因應「金保法」納管融資租賃公司，刻正預告相關授權子法修正草案，已明訂「融資租賃公司提供之融資金額，不得逾越交易標的物於申辦業務時之價值」。

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