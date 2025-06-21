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外媒爆伊朗最高領袖躲在「這裡」 哈米尼憂被斬首已選定接班人

2025/06/21 22:30

紐時披露，伊朗最高領袖哈米尼已選定接單人。（法新社）紐時披露，伊朗最高領袖哈米尼已選定接單人。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）藏身在德黑蘭北部拉維贊（Lavizan）地區一處地下掩體中，並指定三名高級神職人員為繼任人選，以防自己被斬首。哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）也是一名神職人員，並未進入接班名單。

根據《伊朗國際》與《太陽報》等外媒指出，以色列飛彈攻擊德黑蘭周邊地區後，哈米尼隨即遷入該地堡進行避難，包括哈米尼兒子穆吉塔巴等所有家人都與他在一起。

消息人士還說，在此次以伊衝突中，哈米尼失去多位軍事與科學核心幕僚，身心皆受到重大打擊，幾乎完全被排除於伊朗戰時決策體系之外。

《紐時》21日也證實，哈米尼躲在一處地下掩體中，透過一名值得信賴的助手進行溝通，並暫停電子通訊，以增加找到他的難度。

哈米尼還任命關鍵軍事職位的替補人選，以防更多高級指揮官被殺，同時指定三名高級神職人員作為繼任人選，以防自己被斬首。

報導指出，哈米尼的兒子穆吉塔巴也是一名神職人員，他與伊斯蘭革命衛隊關係密切，卻未進入哈米尼挑選的接班名單。

這三名神職人員的身分尚未曝光，但此舉被視為是為了確保在最高領袖遇刺或意外死亡時，能夠透過專家會議迅速繼位。

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