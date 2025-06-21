最慘畢業生是他們？《經濟學人》揭就業市場殘酷真相

畢業季到來，就業市場卻空前嚴峻，美國大學畢業的年輕人失業率攀升。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕畢業季到來，就業市場卻空前嚴峻。《經濟學人》指出，過去讀大學似乎是通往好工作、好生活的必經之路，現在則很難說。美國大學畢業的年輕人失業率首次高於全國平均，歐盟、英國、加拿大和日本的年輕人同樣遇到困境，即使名校畢業也不例外。然而，有些學生仍不會選擇最有市場價值的科系，文科及新聞系人數並沒有減少，若這些趨勢是年輕人對未來工作的看法，那麼他們就真的慘了。

報導指出，過去數十年，通往美好生活的道路一直很清晰：上大學，畢業後找到工作，然後等著錢進帳，如今年輕人的選擇比以往更少了。

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整個西方年輕畢業生正在失去他們的優勢地位，牛津經濟研究院的馬丁對22至27歲擁有學士或以上學位的美國人進行研究，他們的失業率有史以來首次持續高於全國平均水平，且新鮮人失業比例正快速攀升。

而且這種趨勢不僅發生在美國，在整個歐盟，受過高等教育的年輕人的失業率，正在接近該年齡層的整體失業率，英國、加拿大、日本等國的年輕人似乎都出現同樣的困境。即使是像MBA畢業生這樣的菁英年輕人也逃不過。2024年，史丹佛商學院畢業生畢業三個月後找到工作的比例為80%，低於2021年的91%。

更慘的是，過去大學生薪水明顯比高中畢業生多，最近薪資優勢也縮水。美國數據顯示，2015年大學生薪資比高中生多69%，2024年只剩50%。工作滿意度也下滑，大學畢業生說「超滿意」的比例，只比非畢業生多3個百分點，遠低於過去7%的差距。

報導稱，大學畢業生失業潮其中一個原因是，大學擴大招生降低門檻，學校錄取的學生素質下降，還有學校教學品質不佳，提供學生「垃圾課程」，讓雇主意識到有沒有大學畢業也沒差，特別是對於需要基本技術的工作來說更是如此。

第二個原因則是就業機會縮減，歐盟15到24歲年輕人在金融保險業的就業人數，從2009年到2024年減少16%。英美法律和金融業的年輕人數也在縮水，自2016年起，20多歲法律及金融業人數減少10%。

第三個原因則是AI浪潮及產業結構變化，報導特別指出，這波畢業生失業的現象早在ChatGPT出現前就開始了，許多傳統上僱用畢業生的行業最近都過得很艱難。多年來，併購活動低迷，對律師的需求下降。與 2007-09 年金融危機之前相比，投資銀行的業務也縮減。

現在美國學生開始質疑大學價值，美國大學入學人數在2013至2022年間下滑5%，其他OECD國家的大學入學人數，卻在這十年間從2800萬增至3100萬，主要是政府補助讓學費便宜，年輕人搶著讀大學。

然而，學生可能不會選擇最有市場價值的科目。在美國以外，藝術、人文和社會科學專業的學生比例大多持續成長，令人費解的是，新聞系的學生人數也在增加。《經濟學人》吐槽，如果這些趨勢揭示年輕人對未來職業的看法，那麼他們真的慘了。

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