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「美國簽證是特權而非權利」 盧比歐：不會向麻煩製造者發放

2025/05/21 18:16

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國簽證是一種特權，而不是權利，美國不會向麻煩製造者發放簽證。（美聯社）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國簽證是一種特權，而不是權利，美國不會向麻煩製造者發放簽證。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國簽證是一種特權，而不是權利，美國不會向麻煩製造者發放簽證。

盧比歐出席參議院外交關係委員會詢問，就國務院預算提案舉行的聽證會上為美國政府的移民立場進行辯護。在回答議員的問題時，盧比歐表示，美國不能接受所有根據個人情況想要入境的人。他補充說，沒有一個國家的移民政策是接受所有人的；那些容易通過審查的人將在美國獲得優先考慮。

盧比歐在聽證會上與民主黨籍聯邦參議員脣槍舌戰，矢言撤銷更多學生簽證。在學生簽證問題上，盧比歐聲稱國務院不執行驅逐出境任務，但負責簽證的批准和撤銷。

盧比歐說：「我不會驅逐任何人，也不會抓捕任何人。國務院不會派官員上街逮捕任何人。我做的是吊銷簽證。很簡單。簽證不是一項權利，而是一項特權。」

他補充說：「對於涉嫌在校園內擾亂秩序的行為，學生簽證將被拒發」；「如果你告訴我你來美國是為了領導校園運動、佔領圖書館、試圖燒毀建築物和實施暴力行為，我們不會給你簽證。」

盧比歐補充道：「底線是，如果你來我們校園鬧事，我們會拒發你的簽證。如果你有簽證，被我們發現，我們會吊銷你的簽證。」

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