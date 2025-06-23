「台積電讓台灣年輕人買不起房」 網友貼文引外媒報導

一位Dcard用戶在社群媒體貼文中指出，過去幾年，新竹、台中、台南和高雄等台灣主要城市的房價飆升，房價上漲的原因是台積電。網友評論引起外媒報導。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社群媒體平台Dcard上的一篇貼文稱，「台積電讓台灣年輕人買不起房」，台積電在台灣的成功，反而正將當地居民拒之門外，讓民眾買不起房子。貼文除引發網友回響，也讓外媒引用報導。

wccftech報導指出，台積電是台灣規模最大、市值最高的公司，在全球半導體市場的成功使其成為台灣地區安全和地緣戰略中不可或缺的一部分。台灣地方政府經常試圖透過提供激勵措施來吸引台積電建設工廠。然而，台積電成功的一個意外後果是，無論其選擇在哪裡營運，房價都居高不下。

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一位Dcard用戶在社群媒體貼文中指出，過去幾年，新竹、台中、台南和高雄等台灣主要城市的房價飆升，房價上漲的原因是台積電。台積電總部位於新竹，並在一些城市都設有晶片製造廠。網友們指出，無論台積電在哪裡建廠或擴大現有設施，房價都會飆漲。

該社群媒體用戶也補充道，房價上漲並非局限於台積電工廠附近的地區，而是在整個城市範圍內飆升，最終影響到非工程師、非醫療、法律行業從業人員，以及沒有繼承財富的人士。

這些人被迫租房，而不是擁有自己的房子或公寓，最終面臨住房不安全和租金上漲的問題。

這位社群媒體用戶指出，房屋市場的變化已將台灣變成了一個金字塔，高薪工作者累積了所有的資源，而底層人士最多只能存下一筆首付。

這位社群媒體用戶將現在這一代人的情況與老一輩的情況進行了比較，他表示，過去在台灣，只要有一份穩定的工作和一筆長期貸款就足以買房。

一些網友在回覆貼文時指出，台積電不僅影響房地產市場，也影響就業市場，因為更高的薪資吸引了大多數員工加入該公司。另一些人則指出，低持有成本才是真正的問題，因為70%的台灣人擁有不只一套房產。

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