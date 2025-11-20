獨家》羅唯仁從台積電延退8年 至少多領8億元以上

羅唯仁（右）於今年7月底以75歲高齡退休，台積電還推薦他獲頒授工研院院士榮譽。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於今年7月底以75歲高齡退休，較公司限定67歲退休年齡延退8年，也是台積電歷任副總級退休年紀最高者，從公司年報可得知，他的年薪被列在1億元以上副總層級，等於延退8年，不計公司配發給經營團隊高階主管的限制型股票在內，他至少多領8億元以上。

一般公司的退休年紀都以法定的年滿65歲為主，台積電限定退休上限為年滿67歲，比法定多2歲，特殊情況則可延後。退休年紀上限為何是67歲？有一種說法是先前研發大將蔣尚義67歲之際，從台積電二度退休，幾乎在同時，台積電的內規也宣布公司退休年齡改為67歲，除非公司同意或本人願意，才能延後退休，台積電滿67歲退休因此被趣稱是「蔣尚義條款」。

台積電高階主管延後退休，最為人稱道的是研發副總林本堅，他對半導體業與台積電有很大的貢獻，他研發的「浸潤式微影技術」，讓台積電得以跳躍式成長6個技術世代，成功突破半導體技術發展的瓶頸，並力助台積電躍升為全球技術領先者。幾經公司慰留，他於2015年以73歲年紀才正式從台積電退休，後來轉任清大擔任半導體學院擔任院長，為台灣培育半導體人才，贏得業界及台積人的敬重。

羅唯仁於今年7月底以75歲高齡退休，台積電還推薦他獲頒授工研院院士榮譽，業界原以為他就此安享退休生活，不料，退休僅3個多月，就傳出他回美國轉戰競爭對手英特爾任研發副總，近期又爆發退休前動用自身高階職權，要求下屬對他簡報，並帶走大批2奈米、A16、A14奈米及以下等最先進製程技術相關機密資料，台積電正蒐證中，準備對他有所動作。

半導體業界議論，羅唯仁聲望跟林本堅不同，他的領導風格以嚴厲著稱，對供應商尤其要求多，他應該不認為自己年紀大了，需要退休，他想一直工作。公司也禮遇他，將他視為「大老」看待，以致他到75歲高齡才退休，較公司限定67歲退休年齡延退8年，為台積電歷任副總級退休年紀最高者。

從台積電公司年報可得知，羅唯仁的年薪與多位資深副總被列在1億元以上副總層級，等於延退8年，不計算公司配發給經營團隊高階主管的限制型股票在內，他延退8年至少多領8億元以上。基層工程師認為，以羅唯仁待退休年紀來看，動口不用動手，一年輕輕鬆鬆就能拿到上億元高薪，公司實在非常厚待他，太令人羨慕了，他們幾輩子都賺不到1億元。

羅唯仁退休前持有1348張台積電股票，市值將近20億元，業界認為，他根本不愁吃穿，若疑似帶著機密資料離開台積電，投靠英特爾，敗壞晚年聲名，即使在英特爾居權重高位，也實在不值得。

