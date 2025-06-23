台積電值得買進並長期持有！外媒曝靠「10優勢」壓倒群雄

《The Motley Fool》整理了值得長期持有台積電股票的10大理由。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Jeremy Bowman指出，台積電是全球最有價值的公司之一，但它並沒有像輝達（NVIDIA）或微軟（Microsoft）那樣受到廣泛關注，即使並未入列「美股七雄」（Magnificent Seven），台積電的競爭優勢絲毫不遜色於其他熱門股票，分析師整理了值得長期持有台積電股票的10大理由。

1.壓倒性的市佔率

台積電在半導體製造領域居於絕對領先地位，市佔率高達67%，其中先進製程晶片的市佔率更是高達逾90%。如此龐大的市佔率，賦予台積電強大的定價權，且客戶選擇替代供應商的空間有限。這一市場地位是台積電長期累積的成果，短期內不太可能被動搖。

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2.半導體需求持續增長

不僅擁有龐大的市佔率，台積電也正受益於整體科技產業的高速成長，尤其是人工智慧（AI）帶來的需求激增，這正是公司今年第一季營收暴增42%的主因之一。未來，隨著科技創新不斷推進，晶片需求仍有望持續擴大。

3.開創晶圓代工模式的先驅

自1987年成立以來，台積電首創了晶圓代工（Foundry）模式，打破傳統垂直整合生產模式。多年來，這一模式已被證明更具優勢，並推動了台積電的市場主導地位。

4.頂級客戶群

台積電的客戶名單反映出其行業地位，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與博通（Broadcom）等，都是科技領域中最具創新力、最具影響力的企業。

5.龐大的利潤率

營業利益率是衡量企業競爭優勢的重要指標，台積電在這方面表現亮眼。

6.政府助力發展

作為全球半導體供應鏈的核心企業，台積電也獲得各國政府的資金支持。美國《晶片法案》（CHIPS Act）下，台積電將獲得66億美元補貼；近年來，也有來自日本政府的補助。

7.長期以來被低估

考慮到其成長速度與競爭優勢，台積電的本益比長期以來偏低。以目前約25倍的本益比來看，幾乎與標普500指數的平均水準持平，然而台積電的成長潛力明顯更強。

8.技術領先優勢

台積電在先進製程晶片市場的主導地位無可撼動，該公司將7奈米以下製程視為先進晶片。今年第一季，這類晶片貢獻了73%的營收，而高效能運算晶片則主要用於人工智慧。

9.競爭對手陷入困境

台積電的兩大競爭對手三星（Samsung）與英特爾（Intel）近年來表現不佳。三星因創新不足與業績疲軟，已公開向投資人致歉；英特爾則陷入長期危機，股價大幅下挫，公司在成長與獲利表現方面面臨挑戰。

10.優異的歷史表現

台積電的股票歷來表現優於標普500指數。過去五年，台積電股價累計上漲近300%；過去十年，漲幅更高達800%。雖然歷史表現不代表未來必定如此，但「贏家通常持續領先」，台積電看來仍具備長期領跑市場的潛力。

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