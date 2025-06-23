DeepSeek遭踢爆暗助中國軍方！共享用戶情資、繞道取得管制晶片

一名美國官員指出，DeepSeek正在協助中國軍方與情報機構共享用戶情資，並且試圖透過空殼公司，取得美國禁止出口到中國的高階晶片。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》獨家揭露，一名美國高級官員表示，中國知名人工智慧公司公司DeepSeek（深度求索）正在協助中國軍方與情報機構共享用戶情資，並且試圖透過東南亞的空殼公司，取得美國禁止出口到中國的高階晶片。

報導指出，總部位於中國杭州的DeepSeek今年1月聲稱，其生成式AI推理模型的表現已達到超越美國業界水準。然而，一名不願具名的美國國務院高級官員受訪透露「我們掌握的資訊顯示，DeepSeek不僅自願為中國軍方與情報部門提供支持，且極可能會持續這麼做。」這名官員指出，DeepSeek對中國軍方的支持不僅限於公開的AI模型資料共享，還包括更深入的合作。

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其中一項指控指出，DeepSeek將用戶資訊與數據共享給中國的監控機構。根據中國法律，所有企業必須在政府要求時提供資料。但這名官員的說法意味著，DeepSeek已主動這麼做，這恐引發外界對其全球數千萬用戶的隱私與安全疑慮。

這位官員表示，中國人民解放軍及其他與中國國防產業相關實體的採購記錄中，DeepSeek被提及超過150次，並補充說DeepSeek曾向解放軍研究機構提供技術服務。

官員指出，DeepSeek擁有大量美國晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下H100高端晶片。該晶片自2022年起被美國禁止出口至中國。他說「DeepSeek試圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，並且正在尋求進入東南亞的資料中心，以遠端存取使用美國晶片。」

該官員拒絕透露DeepSeek是否成功規避了出口管制，也未提供關於空殼公司的進一步細節。當被問及美國是否會對DeepSeek實施進一步的出口管制或制裁時，這位官員表示，該部門「目前沒有任何消息可以宣布」。

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