晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

咖啡有望降價？越南咖啡豆價格狂瀉近30％

2025/06/23 21:00

越南咖啡豆價格重挫。（路透）越南咖啡豆價格重挫。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南媒體指出，近幾個月來，全球和越南的咖啡豆價格都在下跌，越南咖啡豆跌勢更兇猛，近一週暴跌14%，每公斤來到9.6萬越南盾（約台幣105.6元），創今年以來新低。若與3月份高點相比，跌幅近30%。

《越南快訊》23日報導，世界主要咖啡出口國巴西於5月開始收穫，產量超出預期，導致全球供應量大幅增加。另外，印尼羅布斯塔咖啡出口量增加，進一步對全球咖啡豆價格帶來壓力。

報導稱，近幾個月來，全球和越南的價格都在下跌，全球市場咖啡豆價格跌至年初以來低點。9 月交貨的羅布斯塔咖啡豆目前的交易價格為每噸 3737 美元，阿拉比卡咖啡豆的交易價格為每噸 6950 美元。

隨著全球價格下跌，越南咖啡豆價格也跟著重挫。多樂省、嘉萊省和昆嵩省的咖啡豆價格已跌至每公斤 9.6萬越南盾，較上一週跌14%，創今年以來最低價位，若與 3 月的 13.5萬越南盾（約台幣148.5元）峰值相比，跌幅則達28.9%。

越南咖啡和可可協會主席阮南海（音譯）表示，儘管市場上咖啡豆庫存不多，但越南咖啡豆價格卻大幅下跌，主要原因是全球市場咖啡豆價格普遍走跌的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財