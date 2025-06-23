咖啡有望降價？越南咖啡豆價格狂瀉近30％

越南咖啡豆價格重挫。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南媒體指出，近幾個月來，全球和越南的咖啡豆價格都在下跌，越南咖啡豆跌勢更兇猛，近一週暴跌14%，每公斤來到9.6萬越南盾（約台幣105.6元），創今年以來新低。若與3月份高點相比，跌幅近30%。

《越南快訊》23日報導，世界主要咖啡出口國巴西於5月開始收穫，產量超出預期，導致全球供應量大幅增加。另外，印尼羅布斯塔咖啡出口量增加，進一步對全球咖啡豆價格帶來壓力。

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報導稱，近幾個月來，全球和越南的價格都在下跌，全球市場咖啡豆價格跌至年初以來低點。9 月交貨的羅布斯塔咖啡豆目前的交易價格為每噸 3737 美元，阿拉比卡咖啡豆的交易價格為每噸 6950 美元。

隨著全球價格下跌，越南咖啡豆價格也跟著重挫。多樂省、嘉萊省和昆嵩省的咖啡豆價格已跌至每公斤 9.6萬越南盾，較上一週跌14%，創今年以來最低價位，若與 3 月的 13.5萬越南盾（約台幣148.5元）峰值相比，跌幅則達28.9%。

越南咖啡和可可協會主席阮南海（音譯）表示，儘管市場上咖啡豆庫存不多，但越南咖啡豆價格卻大幅下跌，主要原因是全球市場咖啡豆價格普遍走跌的影響。

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