晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達、AMD大單來了！馬斯克：xAI 將建1個擁有100萬個GPU超級工廠

2025/05/21 08:28

馬斯克表示，xAI將建1個擁有100萬個GPU的工廠，持續向輝達和AMD購買晶片。（路透）馬斯克表示，xAI將建1個擁有100萬個GPU的工廠，持續向輝達和AMD購買晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Nvidia和AMD晶片大單來了，特斯拉執行長馬斯克週二表示，xAI計劃在田納西州孟菲斯郊外建造1個擁有100萬個GPU的工廠，他指出，特斯拉和xAI將持續向輝達和AMD購買更多晶片。

CNBC報導，馬斯克沒有具體說明公司已經訂購了多少晶片以及何時可以安裝。

馬斯克說，幾年前，我做出了1個非常明顯的預測，那就是人工智慧的限制因素將是晶片。

去年，馬斯克指示輝達優先向xAI發送大量GPU訂單，領先特斯拉。

馬斯克進一步指出，在他的汽車業務中，特斯拉位於紐約州布法羅的Dojo超級電腦已經用於訓練其自動駕駛儀和Optimus機器人系統。

馬斯克週二宣稱，xAI位於田納西州孟菲斯的Colossus是“目前世界上最強大的訓練集群”，擁有超過20萬個GPU進行連貫訓練”。

馬斯克選擇在孟菲斯建廠，受到市政府官員的稱讚，認為這將使該地區轉變為「高科技製造中心」。

但當地社區對這種耗電耗水的運作方式表示抗議，尤其是xAI依靠天然氣渦輪機為超級電腦提供動力的方式。渦輪機排放出會形成煙霧的氮氧化物，這是臭氧形成的前兆，會增加呼吸系統疾病死亡的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財