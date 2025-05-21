輝達、AMD大單來了！馬斯克：xAI 將建1個擁有100萬個GPU超級工廠

馬斯克表示，xAI將建1個擁有100萬個GPU的工廠，持續向輝達和AMD購買晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Nvidia和AMD晶片大單來了，特斯拉執行長馬斯克週二表示，xAI計劃在田納西州孟菲斯郊外建造1個擁有100萬個GPU的工廠，他指出，特斯拉和xAI將持續向輝達和AMD購買更多晶片。

CNBC報導，馬斯克沒有具體說明公司已經訂購了多少晶片以及何時可以安裝。

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馬斯克說，幾年前，我做出了1個非常明顯的預測，那就是人工智慧的限制因素將是晶片。

去年，馬斯克指示輝達優先向xAI發送大量GPU訂單，領先特斯拉。

馬斯克進一步指出，在他的汽車業務中，特斯拉位於紐約州布法羅的Dojo超級電腦已經用於訓練其自動駕駛儀和Optimus機器人系統。

馬斯克週二宣稱，xAI位於田納西州孟菲斯的Colossus是“目前世界上最強大的訓練集群”，擁有超過20萬個GPU進行連貫訓練”。

馬斯克選擇在孟菲斯建廠，受到市政府官員的稱讚，認為這將使該地區轉變為「高科技製造中心」。

但當地社區對這種耗電耗水的運作方式表示抗議，尤其是xAI依靠天然氣渦輪機為超級電腦提供動力的方式。渦輪機排放出會形成煙霧的氮氧化物，這是臭氧形成的前兆，會增加呼吸系統疾病死亡的風險。

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