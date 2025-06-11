LTN經濟通》美國瀕危產業 川普妄圖用關稅振興？

美國總統川普將進口鋼鐵、鋁的關稅提升至50％。（示意圖，美聯社）





川普兩任總統 多次調高鋼鋁關稅

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日美國總統川普為防止外國生產商傾銷產品，以保護美國的相關產業，宣布對輸美鋼鋁關稅從25%調漲至50%，表示：「提高關稅將能更有效對抗外國繼續在美國市場卸下低價、過剩的鋼鐵和鋁，從而削弱美國鋼鋁產業的競爭力。」美國真會如川普說的，再次偉大嗎？

美國其實在2018年3月時就曾基於國安考量，援引《貿易擴張法》第232條（Section 232），對進口鋼鐵課徵25%、鋁課徵10%的關稅，目標是保護本土產業免於外國低價競爭侵蝕。

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同時，美國商務部陸續對多國特定鋼品加徵反傾銷與反補貼稅，並在2022年後大幅提高對俄羅斯鋼鋁產品的關稅至70%，使其市佔率幾近歸零。

值得注意的是，當年宣布鋼鋁關稅政策的總統是川普。當時這1舉措引發各國不滿反彈，在美國對進口鋼和鋁徵收高關稅的決定宣佈後，多國表示考慮報復。

美國在2018年3月時曾對進口鋼鐵課徵25%、鋁課徵10%的關稅。（示意圖，法新社資料照）

2018年首調關稅 美國鋼價上漲5%

但是川普發文說「不怕貿易戰，貿易戰是好事，美國必勝。」這場以「安全」為名的貿易戰，在當時被視為對美國鋼鐵產業打下1劑強心針。出於對關稅的預期心理，鋼和鋁的價格在川普第1任期的前幾年一直在上漲，在關稅生效後的第1個月，美國鋼價上漲了5%。

不過國際貨幣基金（IMF）警告，關稅壁壘是損人不利己，其他國家受傷害，美國同樣得不償失，因為川普開了先例，其他國家完全可以效仿，以保護本國安全為由採取更嚴苛的貿易限制措施；世界貿易組織（WTO）也警告，貿易戰對誰都不利。

但至今7年過去，美國鋼鐵業真的從這場政策攻勢中受益了嗎？

川普表示，鋼鋁關稅將讓美國鋼鐵與鋁產業以前所未有的速度復甦，使美國更加偉大。（示意圖，路透資料照）

所有國家適用50%關稅 英國唯一豁免

以US Steel為例子。2024年鋼鐵出貨總量為1420.6萬噸，年減8.4%，其中平板鋼產品（Flat-Rolled）部門出貨下滑最為明顯，由870萬噸降至785萬噸。

今年1月底該公司公布財報顯示，2024年全年淨利為3.84億美元，相較2023年8.95億美元的表現年減57%；若以非GAAP（一般公認會計原則）調整後數字觀察，2024年調整後淨利為5.29億美元，仍遠低於前1年的11.95億美元，等同腰斬。

今年3月川普宣布對鋼鋁課徵的25%關稅，這次與2018年不同的是，3月版本針對鋼、鋁皆25%，稅率提高（指鋁）且適用範圍不只是鋼和鋁本身，還擴及內含這兩種進口金屬成分的各式各樣產品，從網球拍、健身腳踏車、家具、空調機零組件乃至烹飪用具等等。

此外鋼鋁關稅還不分來源國，所有進口鋼鋁一律適用新關稅，未開豁免特例。而在6月最新的消息，川普再度從25%提高至50%關稅，不過就這次英國是唯一逃過的國家，有外媒報導，英國仍維持在原本的25%。

川普在5月底表示，提高關稅將能進一步保護美國本土鋼鐵產業。（彭博資料照）

中國年產粗鋼10億噸 大量傾銷海外

川普在5月底表示，提高關稅將能進一步保護美國本土鋼鐵產業，更有效反制外國持續向美國市場銷售低價及過剩的鋼鋁產品，進而削弱美國鋼鐵和鋁產業的競爭力。

他更指出，此舉將讓美國鋼鐵與鋁產業以前所未有的速度復甦，使美國更加偉大。

美國鋼鐵業在1970年代達到高峰，但隨後因全球化與日本、中國等國家興起而競爭力下滑，導致大量鋼廠關閉，數十萬工人失業。

就目前來說，中國是全球最大的鋼鐵生產國，光是2024年產量就超過10億公噸，而因為國內需求萎縮讓製造商轉進海外市場，大量傾銷廉價鋼材至全球市場，美國鋼廠難以對抗。

因此川普在選舉期間高喊「美國優先」，並承諾要讓美國製造業重回巔峰。但是在中國廉價鋼鐵的湧入、高通膨與環境需求低迷，以及美國鋼鐵成本高昂的情況下，美國鋼鐵業能否在川普領導之下，重返巔峰仍待觀察。

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