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童子賢：和碩聚焦皮秒雷射市場 同時鎖定腦波裝置

2025/05/05 20:29

和碩即將於6月6日召開年度股東常會。（資料照）和碩即將於6月6日召開年度股東常會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）即將於6月6日召開年度股東常會，董事長童子賢在最新營業報告書當中，除了看好既有產品線與AI在各領域應用的成長動能，同時談到集團新產品的開發進度，包括皮秒雷射儀、腦波裝置，同時緊隨近年美麗商機，積極展開家用美容儀等消費產品的規劃與開發設計。

童子賢指出，和碩近年聚焦的智慧醫材領域當中，有鑑於腦波應用正在快速發展，今年將著重於研發腦電圖（EEG）的相關的技術，主要涵蓋的醫療應用包括神經科技、手術監控、心理健康管理及人機介面等；另外，智能多波長醫美皮秒雷射儀也已完成第一階段的開發，和碩有能力掌握雷射相關技術，連同其中的機電整合、軟體應用開發等細節，後續還會再進行相關的醫療認證程序。

關於AI方面的事業佈局，童子賢表示，集團持續開發研究生成式、代理式、物理式等人工智慧，結合以數位雙生技術建立的和碩元宇宙（PEGAVERSE），提升自主維運能力並提供客戶完整的數位轉型方案；仿生機器人方面，集團投入發展模擬訓練環境、深度強化學習、仿生運動關鍵零部件與相關AI模型等，以提升技術自主性。

童子賢提到，在穿戴式裝置的部分，和碩持續開發先進、高效率的擴增實境（AR）顯示技術、關鍵光學零組件，同時發展智慧眼鏡、耳機、戒指等各類穿戴裝置，並結合雲端AI應用，以期切入成長中的AI穿戴市場；此外，集團在5G專網、Wifi-8、6G以及車用領域也多有琢磨，可望為往後營運增添柴火。

和碩3大產品全面成長

展望今年，童子賢認為，旗下資訊產品除了持續拓展原有的消費型、商用筆電市佔率，也會積極爭取原廠委託設計製造（ODM）專案與新興市場的生意機會，同時，AI導入個人電腦之後，在未來應用愈趨多元化之下，可望增進整體資訊產品出貨量與獲利率。

和碩資訊產品當中的等伺服器業務部分，AI 伺服器已於去年年底送機櫃至客戶端作驗證，並於今年初開始少量出貨，預計通用型伺服器出貨貢獻可逐步增加，未來會持續與硬體平台供應商合作，並因應客戶導入需求繼續投入新產品，預計伺服器業務於今年陸續貢獻營收。

而在和碩消費性電子產品方面，童子賢觀察，去年雖有受到景氣低迷，以致終端需求年對年較疲弱之影響，未來期望在產品規格更新及新客戶出貨挹注之下，可刺激終端消費並再次帶動營收貢獻。

通訊產品中，童子賢看好近幾年隨著5G/6G 技術提升和普及化，以及新技術 WiFi7應用之帶動下，預計其網路通訊產品的終端市場需求仍有不錯的成長機會；5G 專網部分，也持續積極接洽國內外業務機會，可望再推動業務能量；智慧型手機業務方面，將持續發揮集團技術、生產經驗，並依產業發展及客戶需求做相對應調整。

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