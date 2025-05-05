名師解盤》黃文清：台幣大漲 、獲利回吐 陷入震盪

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然上個禮拜美股是上漲的，不過並沒有反映在今天的台股，反而今天台股相對弱勢，早盤一度跌了400點以上，大概有2%以上的跌幅，而且科技類股跌勢比較重，最主要的原因是，一方面是這一波反彈到相對高點，其實已經來到4月7日對等關稅跳空缺口的一半，換句話說它其實已經相當程度滿足這一波的反彈空間。

更重要的是匯率上面的表現，新台幣從上週開始一直到今天其實都是急劇的升值，從大概4月份的33.27左右的相對低點，目前已經過了30元的大關，這也使的市場擔心說接下來在新台幣匯率上面反映到出口商的匯損，尤其是對等關稅的影響仍舊持續的情況之下，未來的談判當然有助於降低對等關稅，但是畢竟新台幣升值在出口的部分是相對不利的，尤其我們跟其他國家的升值幅度要持續去觀察相互的影響，這在比例上面會有消長的情況之下，對於未來的出口競爭力也會有影響。

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所以短線上，雖然目前看起來這一波的對等關稅談判的最後結論，跟可能談成的國家開始持續進行當中，台灣當然在首列的行列當中，但是後面畢竟反彈的一個相對高點，獲利回吐的賣壓跟短線所謂新台幣升值的壓力所帶來的影響，都可能讓指數持續陷入震盪，所以我們大致上是認為在資金的配置上面，一方面在短線的獲利了結，同時也把資金轉移到新台幣升值受惠的族群，包括原物料的族群，因為進口的原物料成本降低，購買率提升，或者是在餐飲類這邊的消費狀況的提升，在餐飲類他們的成本降低，甚至在今天幾乎全面大漲的資產類股，可能都會是短線上的焦點。

所以我們的建議在短線上的資產類股，其他像是原物料跟所謂的重電跟綠能電廠族群，有這樣的題材，其他我想在科技類股可能要更精挑細選，整體而言，指數反彈到一個高點之後，這邊區間整體的可能性相當的高，後面持續觀察，第一個，對等關稅的談判結果，第二個，後續五月份是不是公布半導體關稅的影響，再加上台幣升值之後，廠商這邊的狀況。

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