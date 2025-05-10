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川普貿易戰期間 7個工作職務相對安全

2025/05/10 21:07

以產業別來說，醫療保健領域的工作相對來說較不會受到關稅影響。（示意圖，取自網路）以產業別來說，醫療保健領域的工作相對來說較不會受到關稅影響。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球關稅貿易戰下，許多人都在思考一個問題：哪些就業領域可能會受到關稅的嚴重打擊，而哪些就業領域又會保持相對安全？

Gobankingrates報導，專家表示，製造業、倉儲業和運輸業等行業可能很快就會陷入困境；而貿易戰期間有7個需求旺盛的職位相對安全。

製造商容易受到新關稅導致的成本上升、建築業可能也會因同樣的原因受到影響。倉儲和運輸公司是供應鏈的一部分，因此如果關稅導致混亂和放緩，它們將受到損害。出口商品成本上升、消費者支出減少，零售業也會受到影響。

當然，沒有哪種職業是完全不會過時的，但專家表示，某些職業可能比其他職業更安全。

以產業別來說，醫療保健領域的工作相對來說較不會受到關稅的影響。事實上，由於人口老化需要更多的醫療保健，醫療保健正在蓬勃發展。其次是飯店業，包括酒店、度假村到餐廳和咖啡館行業相對不會受到關稅的影響。

以下為較為不受關稅衝擊的工作職位：

1. 醫生（在美國平均醫生年薪為363000美元），成為醫生需要11至16年的教育，具體取決於個人專業。

2.護理師（美國護理師平均年薪為89010美元）

3. 醫療助理（醫療助理的年平均收入為44200美元，薪水因地點而異）

4. 飯店經理（美國酒店經理的平均年薪90500；豪華飯店經理的年薪可高達110178美元）

5.廚師（美廚師的平均年薪為51225美元，具體薪資取決於地點、經驗和技能）

6. 儲備廚師（美準備廚師的平均年薪為38866美元）

7.服務生（美國服務員的平均年薪為49323美元，但根據地點、經驗和客戶的不同，薪資差異很大）

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