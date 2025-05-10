晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅逼退中國商品 CNN驚爆美西港口清空了

2025/05/10 17:02

美國對中國商品課徵高額關稅，近期抵達美國港口的貨物大幅下降。（彭博）美國對中國商品課徵高額關稅，近期抵達美國港口的貨物大幅下降。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，5月9日沒有一艘貨船從中國出發，向美西兩個主要港口運送貨物，這是自疫情爆發以來，從來沒有發生過的事。

報導指出，6天前，41艘船原定從中國出發前往聖佩德羅灣（San Pedro Bay），洛杉磯港和長灘港就是坐落於此，週五（9日）則沒有一艘貨船抵港。

長灘港執行長科德羅（Mario Cordero）坦言，「這現象令人擔憂，我們現在看到的船班取消數量和抵達船隻的減少數量，都超過疫情期間水平」。

美國最繁忙的港口因美中關稅戰，造成到港貨物量急劇下降。與正常貨運量相比，長灘港的貨運量下降 35-40%，洛杉磯港本週的貨運量大跌 31%。紐約港和紐澤西港也表示，也在為放緩做準備。

西雅圖港7日直言，該港口的貨櫃船已經「歸零」，這是自疫情大流行以來從未發生過的異常情況。港口專員卡爾金斯（Ryan Calkins）說，因為沒有任何貨物被運送過來。

長灘港執行長科德羅示警，如果情況沒有迅速改變，我們可能會看到貨架空蕩蕩，消費者將在未來 30 天內感受到這件事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財