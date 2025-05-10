關稅逼退中國商品 CNN驚爆美西港口清空了

美國對中國商品課徵高額關稅，近期抵達美國港口的貨物大幅下降。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，5月9日沒有一艘貨船從中國出發，向美西兩個主要港口運送貨物，這是自疫情爆發以來，從來沒有發生過的事。

報導指出，6天前，41艘船原定從中國出發前往聖佩德羅灣（San Pedro Bay），洛杉磯港和長灘港就是坐落於此，週五（9日）則沒有一艘貨船抵港。

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長灘港執行長科德羅（Mario Cordero）坦言，「這現象令人擔憂，我們現在看到的船班取消數量和抵達船隻的減少數量，都超過疫情期間水平」。

美國最繁忙的港口因美中關稅戰，造成到港貨物量急劇下降。與正常貨運量相比，長灘港的貨運量下降 35-40%，洛杉磯港本週的貨運量大跌 31%。紐約港和紐澤西港也表示，也在為放緩做準備。

西雅圖港7日直言，該港口的貨櫃船已經「歸零」，這是自疫情大流行以來從未發生過的異常情況。港口專員卡爾金斯（Ryan Calkins）說，因為沒有任何貨物被運送過來。

長灘港執行長科德羅示警，如果情況沒有迅速改變，我們可能會看到貨架空蕩蕩，消費者將在未來 30 天內感受到這件事。

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