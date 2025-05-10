2025年全球最有價值50家公司 台積電排名第10

全球最有價值的50家公司排名，台積電居第10名。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕專以財經圖表呈現投資新聞的線上出版公司Visual Capitalist列出全球最有價值的50家公司，前10名中有8家是美國公司，前3名分別是為微軟、蘋果和輝達；台灣台積電排名第10，沙烏地阿拉伯國家石油公司位居第6名。

最有價值的50家公司對全球經濟有著巨大的影響力，影響從科技到消費趨勢的一切事務。截至2025年5月，蘋果、微軟和輝達等美國巨頭的市值已達數兆美元，反映美國在創新和資本市場的長期領導地位。

請繼續往下閱讀...

圖表中最大的兩家公司微軟和蘋果在過去十年中經常互換全球最有價值公司的位置。兩家公司都將人工智慧融入其產品中，有助於推動其近年來的市值成長。

圖中的一些非美國公司中，台積電市值接近1兆美元，是亞洲最有價值的公司。作為全球最大的專業半導體代工廠，台積電為蘋果、輝達和超微等知名公司生產晶片。

全球最有價值的50家公司，前10名中有8家是美國公司，前3名分別是為微軟、蘋果和輝達。（取自網路）

中國企業騰訊排名第16名，儘管面臨西方國家監管阻力，但該公司市值近6000億美元，仍是中國最具影響力的科技公司之一。騰訊以微信平台而聞名，也涉及遊戲、雲端服務、金融科技甚至原創內容製作。該公司透過擁有超過1.2億付費用戶的騰訊視訊平台製作各種電視劇、節目和動畫。

美國在總體排名中佔有最多席位，有32家公司，其次是中國的5家公司包括騰訊、工商銀行（28名）、貴州茅台（40名）、中國農業銀行（44名）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法