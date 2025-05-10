美元恐暴跌20％！華爾街老將警告：「這災難」將在年底引爆

華爾街資深投資人羅契認為，在未來5至10年間，美元可能暴跌約 15% 至 20%，而美國經濟最快可能會在2025年底陷入衰退。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管隨著對貿易協議的樂觀情緒升溫，投資人可能略感安心，但華爾街資深投資人、 Quantum Strategy策略師羅契（David Roche）發出警告，指出市場仍應該為進一步的痛苦做好準備，因為他認為，在未來5至10年間，美元可能暴跌約 15% 至 20%，而美國經濟最快可能會在2025年底陷入衰退。

羅契接受《商業內幕》（Business Insider）訪問時，透露了他最主要的擔憂在於，川普發動的貿易戰正在損害美國在全球金融市場中的聲譽，導致投資人轉移資金、遠離美國資產，「當美國的表現不如其他經濟體時，資金便會撤出，這會對美元造成壓力，也會拖累資產表現。」

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自川普發動貿易戰以來，美元持續走弱，這讓美元指數在川普重返白宮後的累計跌幅，已經來到8%。羅契認為，這波下跌遠未結束，因為外國投資人對美國及其美元計價資產的信心正在下滑。

羅契認為，美元還有進一步下跌的空間，他的判斷依據是「實質有效匯率」 （Real effective） ，這是一種根據根據兩國之間的貿易，來衡量一國貨幣相對於多種貨幣價值的指標。國際清算銀行（BIS）資料顯示，美元3月廣義的實質有效匯率在112左右，這比2008年高出約20%，羅契認為，美元在2008年開始被高估。

羅契表示，全球資金從美國撤出的結構性轉變，可能需要5到10年的時間，但隨著美元走弱，他預期更直接的影響也將立即浮現，其中最有可能發生的是，美國在 2025 年底前陷入經濟衰退。羅契分析，關稅會抑制貿易，川普發動的貿易戰將抑制經濟成長，最快可能在2025年底或2026年初，就會導致導致經濟衰退。

羅契說：「我認為，當市場意識到當前的預算赤字不可能靠關稅來填補，而外國資金也不再像以前那樣流入美國，屆時就可能出現一場危機。」

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