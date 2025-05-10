台幣急升暴露美元惡夢？金融時報全說了

新台幣匯率近日歷經史詩級飆升，引起市場關注。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率2日及5日出現史詩級飆升，亞洲貨幣也跟著走揚，震撼市場。《金融時報》編輯撰文稱，台幣升值速度之快確實令人擔憂，亞洲投資者要嘛直接拋售美元資產，要嘛對沖匯率風險，誠如知名外匯分析師任永力（Stephen Jen）示警，隨亞洲國家開始出脫手中龐大美元部位，美元恐面臨 2.5 兆美元（約台幣75.5兆）的雪崩式拋售。

《金融時報》編輯馬丁（Katie Martin）9日撰文指出，本週，亞洲市場展現川普2.0時代全面爆發的貨幣戰可能會是什麼樣子，在沉寂的市場角落，這一週充滿戲劇性，幾乎在毫無徵兆之下，新台幣一路飆升，2天內急升 10%，此後雖回落，本月仍升值 6%。

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這還不是全部，香港金融管理局也採取自 2020 年以來最大規模的干預措施，以阻止港幣兌美元升值過快。他直言，做好準備吧，因為現在那些押注香港將打破實行 42 年之久的聯繫匯率制度的冒險英雄們，隨時可能再次出現。

其中以新台幣動向最受市場關注，並且很容易由此推斷和預測災難性的後果。原因之一是台灣的壽險公司承擔巨額美元曝險，過去10年累計約 7000 億美元（約台幣21.1兆），其中約三分之一沒有進行對沖，這些持有者目前正承受著巨大的帳面損失。

文章稱，台幣升值速度之快確實令人擔憂，亞洲投資人可能對這種匯率衝擊感到不安，要嘛直接拋售美元資產，要嘛對沖進一步的匯率風險，這種行為本身就有助於進一步壓低美元。

Eurizon SLJ Asset Management 分析師任永力是警告情況可能變得糟糕的人之一，他和同事弗萊雷 （Joana Freire） 在本週一份報告中稱，他們估計自5年前疫情爆發以來，亞洲出口國已經積累高達 2.5 兆美元的美元儲備，隨亞洲國家開始出脫手中龐大美元部位，美元可能面臨「雪崩式」拋售。

文章指出，美元「雪崩」和貨幣戰仍不可忽視，尤其是台幣歷經令人瞠目結舌的上漲之後，台幣兌美元今年迄今仍升值8%，歐元也是如此。幸好，除了一些令人擔憂的時刻之外，美元下跌到目前為止也是井然有序。

然而，美元面臨的真正巨大風險依然存在，美國的地緣政治失誤導致人們對美元作為全球主要儲備貨幣的信心突然喪失，以及美國的政策失誤造成經濟衰退並拖累美國利率迅速下降。文章嘲諷，儘管亞洲不太可能在這裡製造混亂，光憑美國就可以獨自做到這一點。

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