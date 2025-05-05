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台幣史詩級狂飆！壽險業13兆不定時炸彈恐引爆

2025/05/05 15:02

台幣史詩級暴漲！壽險業13兆不定時炸彈恐引爆（資料照）台幣史詩級暴漲！壽險業13兆不定時炸彈恐引爆（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率連2日出現驚人漲幅，史詩級暴漲背後，1場潛伏已久的風暴正悄然而至，報導指出，台幣暴漲主要是由壽險巨頭們，在恐慌中集體對沖美元部位，所引發的連鎖反應，然此，壽險業的惡夢才剛開始，在壽險公司4600億美元（約新台幣13.8兆）的貨幣錯配，就像不定時炸彈，正隨著美元貶值而引爆。

上週五在美元下挫、美債殖利率連續拉升，新台幣暴漲3.07%創史上年來最大單日漲幅，震撼外匯市場，但狂飆漲勢並不停歇，週一再接再厲，直接升破30元大關，觸及29.59元，創下2022年6月10以來新高，升1.474元，再度刷新史上最大漲幅。

華爾街見聞報導，此番暴漲表面上看似繁花似錦，例如在貿易談判樂觀預期的推動下，美國科技業或加大從台灣的半導體進口，推升了新台幣需求。然而實質上，這或許是壽險巨頭們在恐慌中集體對沖美元部位所引發的連鎖反應，眼下，一場潛伏已久的風暴或許正悄然而至。

報導指出，長期以來，壽險公司一直面臨著1個巨大的結構性配置。從2000年初開始，台灣貿易順差累積了大量美元外匯，佔台灣GDP的5%至7%，如何處理這些美元成為當務之急。而與此同時，壽險公司又面臨國內債券資產短缺的困境，規模難以繼續擴張，因此兩者一拍即合，台灣就這樣悄無聲息，成為全球固定收益市場中一個重要支撐力量。

截至今年1月，台灣外匯存底高達1.7兆美元（約新台幣51兆），其中大部分是美國公債，這相當於GDP的200%以上，是台灣債券市場規模的5倍以上，壽險公司在其中扮演關鍵角色。

具體來看，約有1兆美元掌握在私部門手中，其中7000億美元（約新台幣21兆）具體持有在保險投資組合中。在巔峰時期，壽險公司每年購買超過500億美元（約新台幣1.5兆）的美元資產，壽險業用新台幣發行保單，再拿這些錢投資海外美元資產，利潤十分可觀。

然而這種「依賴新台幣融資但持有美元資產」的策略，造成了巨大的貨幣錯配風險。外匯錯配程度超過其投資組合的40%，約4600億美元，光此1項就佔台灣GDP的60%以上。

這種錯配導致壽險業同時面臨3重風險：美元兌新台幣貶值導致資產價值下降、貨幣對沖成本高吞噬利潤、美債殖利率走高造成的資本損失。一旦美元貶值或美國利率上升，或導致整個產業出現巨額虧損，甚至會影響台灣金融市場的穩定。

報導進一步說明，由於台灣大量投資美元資產，因此其金融穩定面臨的最大風險實際上是美元疲軟，尤其是美元疲軟與美國高利率的疊加效應。

台灣壽險公司持有的多數債券是期限極長、結構複雜的美元計價債券，這使得美國利率變動與台灣金融體系高度連動，因此，美國利率上升，就會導致壽險公司遭遇巨額帳面虧損。

目前，多數長期高評級美元企業債的市場價格已經比面額低了10%到15%，套用到壽險業持有的7000億美元美債上，未實現虧損的規模可能等於甚至超過整個壽險業的資本金總額。

長期以來，央行是透過提供外匯交易來幫助壽險公司對沖風險，維持了表面上的穩定。

然而在當前情勢下，貿易摩擦不僅推高了美債殖利率，也讓央行在干預匯市時面臨更多外部壓力和限制，這也導致央行難以像過去那樣大手筆干預匯市，這也是上週五新台幣暴漲的關鍵原因之一。

此外，台灣的壽險公司雖然有對沖貨幣風險，但並非徹底。

目前仍有約2000億美元（約新台幣6兆）的美元資產沒有保障，相當於台灣GDP的4分之1，因此若匯率波動劇烈，可能迅速吞噬保險業資本。

這些對沖工具大多數透過外匯遠期合約完成，即在未來1到3個月將美元換回新台幣。透過不斷滾動這些合約，試圖避免匯率變動造成損失。但這種操作是有代價的，遠期對沖的成本取決於雙方的短期利差，曾在聯準會激進升息期間高達年化5%以上。

部分對沖曾由央行提供支持，如今規模縮小至約1000億美元（約新台幣3兆）。另外，還有約1000億美元對沖透過無本金交割遠期合約（NDF）完成，但這類工具用離岸美元結算，無法真正換回新台幣，遇到兌換壓力時幾乎無效。

展望後市，如果美元繼續疲軟，而央行無法有效干預，國內壽險業可能被迫進一步大規模對沖其美元部位，從而引發新台幣進一步升值的螺旋效應。

這不僅會損害台灣出口競爭力，更可能導致壽險業面臨嚴重的償債能力危機，而隨著美元進入可能的長期貶值通道，這場金融風暴或許只是全球金融重構的前奏。

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