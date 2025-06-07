美中貿易下週談判、就業數據強健 道瓊上漲443點

由於美國5月非農就業人數高於預期，就業數據強健有助緩解外界對經濟即將下滑的疑慮，加上美國總統川普宣布，美中官員近期將會商貿易協議，美股週五（6日）收紅。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國5月非農就業人數高於預期，就業數據強健有助緩解外界對經濟即將下滑的疑慮，加上美國總統川普宣布，美中官員近期將會商貿易協議，美股週五（6日）收紅。其中標普500指數突破6000點心理關口，道瓊指數抹去2025年的跌幅。

美國總統川普週五表示，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表格里爾大使將於週一 （9日） 在倫敦與中國代表會面，討論貿易協議，顯示美中局勢緩和。川普也提到，此次會談「應該會非常順利」，此言引發人們對美中貿易協議可能取得進展的樂觀情緒。

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美國公布5月非農就業數據新增13萬9000人，超乎市場預期，緩解市場對經濟減緩可能抑制需求的憂慮。前兩個月的就業數據合計被下修9.5萬人；失業率維持在4.2%不變，時薪月增幅達0.4%優於預期。

道瓊工業指數終場上漲443.13點，或1.05%，收在42762.87點。

標準普爾500指數上漲61.06點，或1.03%，收在6000.36點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲231.50點，或1.20%，收在19529.95點。

費城半導體指數上漲27.13點，或0.54%，收5,038.06點。

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