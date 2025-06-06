晶片出口管制放大招！盧特尼克擬派「特工」到中國嚴厲執法

商務部長盧特尼克希望派「特工」到中國嚴厲執行晶片限制令。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了加強晶片出口限制，美擬派出特工，到中國境內執法，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，為確保企業遵守對中國晶片銷售限制，希望在中國境內派遣2名以上的BIS特工，加強執法工作，落實出口限制政策。

彭博報導，盧特尼克週四在眾議院撥款小組委員會關於商務部預算的聽證會上呼籲，加強美國出口管制的執行，以防止中國竊取美國的關鍵技術，這些技術可能支援北京在人工智慧和航空等領域的雄心。

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他指出，在爭奪人工智慧霸權的競賽中，他們（中國）落後於我們，但他們正在與北京政府合作，試圖複製我們的技術，來擊敗我們，這樣他們就會擁有比我們更優越的技術優勢。

為了防止技術遭竊取，他主張為商務部工業與安全局（BIS）的工業和安全域提供更多資金，該局負責監督出口管制工作。他進一步指出，額外的資源將有助於擴大訪問倉庫和出口商的代理商數量，以確保遵守美國對中國和其他美國對手的銷售限制。

另，盧特尼克也希望在中國境內派遣兩名以上的BIS 特工，以加強執法工作。

他說，我們只需要更多的代理人（特工）來保護和捍衛我們的政策，這就是他請求增加資金的目的，讓我們在現場培養我們的代理人，以執行我們在國內制定的政策。

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