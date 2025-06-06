馬斯克與川普對決誰的贏面大？AI聊天機器人全說了

川普與馬斯克關係惡化。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普與馬斯克關係急轉直下，馬斯克還丟出核彈級爆料，稱川普在已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的尋歡名單上。2人公開撕破臉最終誰更有贏面？AI聊天機器人也有看法。ChatGPT先是說這個問題有趣又八卦，接著分析若是媒體戰，川普具優勢；若論長期聲望，馬斯克略勝一籌；馬斯克旗下新創公司xAI的聊天機器人Grok，則認為目前無贏家，2人的吵架後果取決於未來幾個月。

ChatGPT以多個角度逐一分析，以媒體風向而言，川普可能佔優勢，因為川普言語犀利、熟悉政治鬥爭，擅長操縱媒體節奏，加上有鐵粉支持，就算說錯話也有人力挺。若以科技圈影響力則是馬斯克更強，馬斯克雖是爭議性人物，但背後有特斯拉、SpaceX、X、Starlink等企業，說話有分量，吸引年輕人支持。

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若觀察網路聲量，2人平分秋色，在社群平台X，馬斯克具「主場優勢」，但川普也有自家社群平台，而且川普以前也靠X掌握輿論節奏。若就吵架風格分析，馬斯克雖然偶而嘴砲，但比較常用迷因圖回擊，稍嫌被動，不像川普直接嗆人。

ChatGPT總結，若情緒性對罵或短時間內的媒體效果，川普可能較佔上風；若以理性辯論或長期聲望影響，馬斯克會穩穩吸引比較理智及科技取向的族群。

至於馬斯克旗下新創公司xAI的聊天機器人Grok則認為，2人的爭論是一場涉及權力、財富、影響力與政治的複雜對抗，雙方的衝突根源於政策取消、個人利益與權力鬥爭，究竟是誰比較有贏面，取決於政治影響力、經濟利益、輿論支持與長期後果。

以短期的輿論與曝光度觀察，馬斯克在輿論戰略佔上風，因X平台的即時性與個人財富形象讓他能迅速主導話題。然而，川普的總統身分與其鐵粉的立場，不會輕易喪失話語權。雙方短期內可能僵持，特別是馬斯克指控川普也在愛潑斯坦名單一事，若無證據支持，可能反噬其公信力。

而且川普在政治領域佔優勢，總統的權力遠超過馬斯克的顧問角色。馬斯克看似有財力，但其缺乏正式職位難有政治影響力，且他也離開白宮了。

若就商業及政策影響力評估，兩人在經濟層面旗鼓相當，馬斯克的財富與企業創新能力能承受一定的壓力，但川普的行政權力可直接影響馬斯克的合約與監管環境。如果川普動用政府機器，馬斯克的財富與企業創新能力可能面臨更大的挑戰，且川普的全球影響力與資源也不會輕易崩潰。

Grok評估，目前尚無明確的贏家，雙方各有優勢與弱點。馬斯克在輿論與科技領域具有彈性，但川普的總統權力與政治地位難被動搖，2人爭論的結果取決於未來幾個月，若馬斯克能證實川普在愛潑斯坦的名單上或可讓反川勢力成功，最終可能在長期政治影響力佔上風。若川普成功推動法案並穩定經濟，其總統權威將壓倒馬斯克。

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