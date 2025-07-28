晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星獲4865億元半導體供應大單 下單客戶是「它」

2025/07/28 12:29

三星電子（Samsung Electronics）獲得價值165億美元（約新台幣4865億元）的半導體供應合同。外媒報導，與三星簽屬協議的公司是特斯拉（Tesla）。（示意圖，歐新設）三星電子（Samsung Electronics）獲得價值165億美元（約新台幣4865億元）的半導體供應合同。外媒報導，與三星簽屬協議的公司是特斯拉（Tesla）。（示意圖，歐新設）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」今（28日）稍早宣布，已與1家大型跨國公司簽署了價值165億美元（約新台幣4865億元）的晶片製造供應協議，引發外界關注。現最新報導指出，與三星簽屬協議的大型跨國公司是美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」。

綜合媒體報導，三星電子週一在提交給監管機構的文件指出，公司已與1家大型跨國公司簽署了價值165億美元（約新台幣4865億元）的晶片製造供應協議，合約期限為2025年7月24日至2033年12月31日。

對於協議具體內容（客戶名稱和條款），三星電子表示，要到2033年底才會披露。

《彭博》、《路透》等外媒援引知情人士消息報導，指特斯拉就是與三星簽屬協議的公司，並透露特斯拉已與三星的晶片代工部門有了業務往來。

特斯拉執行長馬斯克稍早也證實相關報導，並在社交平台X發文表示，三星電子將在德州新廠專門生產特斯拉的下一代AI6晶片，指其戰略重要性毋庸置疑。

馬斯克還表示，三星同意特斯拉協助其最大限度地提高生產效率，並透露他將親自參與以加快進度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財