三星獲4865億元半導體供應大單 下單客戶是「它」

三星電子（Samsung Electronics）獲得價值165億美元（約新台幣4865億元）的半導體供應合同。外媒報導，與三星簽屬協議的公司是特斯拉（Tesla）。（示意圖，歐新設）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠「三星電子（Samsung Electronics）」今（28日）稍早宣布，已與1家大型跨國公司簽署了價值165億美元（約新台幣4865億元）的晶片製造供應協議，引發外界關注。現最新報導指出，與三星簽屬協議的大型跨國公司是美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」。

綜合媒體報導，三星電子週一在提交給監管機構的文件指出，公司已與1家大型跨國公司簽署了價值165億美元（約新台幣4865億元）的晶片製造供應協議，合約期限為2025年7月24日至2033年12月31日。

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對於協議具體內容（客戶名稱和條款），三星電子表示，要到2033年底才會披露。

《彭博》、《路透》等外媒援引知情人士消息報導，指特斯拉就是與三星簽屬協議的公司，並透露特斯拉已與三星的晶片代工部門有了業務往來。

特斯拉執行長馬斯克稍早也證實相關報導，並在社交平台X發文表示，三星電子將在德州新廠專門生產特斯拉的下一代AI6晶片，指其戰略重要性毋庸置疑。

馬斯克還表示，三星同意特斯拉協助其最大限度地提高生產效率，並透露他將親自參與以加快進度。

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