智慧局公布各國AI專利佈局 專利王台積電竟沒入榜

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧局今（23日）公布「各國AI專利技術布局」，智慧局長廖承威表示，AI就是不斷訓練再訓練，專利是所有科技發展的前緣指標，全球AI專利申請趨勢於近10年內大幅成長，至2020年已突破3萬件，台灣近8年也成長9倍，且和全球趨勢相同，「機器學習」、「機器視覺」都是AI專利技術「申請熱區」。

智慧局對AI專利整體技術及其AI硬體、知識處理、機器學習、演化計算、機器視覺、自然語言處理、語音及規劃與控制等8個分項技術，透過全球專利檢索系統（GPSS）對近年AI專利申請趨勢進行分析。

廖承威表示，AI已經回不去，且專利數據也能佐證，尤其「機器學習、機器視覺、規劃與控制」均是全球、台灣AI專利申請項目的前三名，趨勢一致；其中，無論在全球或我國，機器學習、機器視覺二分項技術加總占比皆已過半。他分析，國家科研已超前部屬，尤其台灣ICT、晶片製造、設計、伺服器等產業具優勢，台灣扮演重要供應鏈角色。

至於在全球AI整體技術前10大申請人當中，美國申請人有IBM、微軟、谷歌、亞馬遜、英特爾等5家、中國申請人有北京百度網訊科技、華為等3家公司，兩國AI專利技術擁有高度的整體競爭力。

台灣部分，主要的技術參與者為鴻海、工研院、中華電信、資策會及英業達等5家公司或法人，廖承威分析，鴻海可能著墨在電動車領域，因此在「機器視覺」搶下第一。值得注意是「機器學習」領域，在台灣的前10大申請人包括高通、應材、ASML、三星電子、科磊等，仍是半導體相關供應鏈為主。

而台積電是我國專利申請王，為何沒出現在AI專利申請榜上，廖承威表示，台積電主要是晶圓代工，會依照客戶所需，基本上AI技術可能屬於高通、聯發科等客戶身上，也可能透過營業密保護不會特別申請。智慧局也補充，此次是AI專用技術，台積電的晶片製造半導體技術屬於通用技術，並未在此次AI專利技術領域，因此呈現的數據統計不代表台積電沒有AI專利。

