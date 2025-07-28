全球經濟衝擊逾2兆美元！彭博：美關稅已阻礙世界經濟成長

《彭博》報導指出，川普關稅政策已明顯阻礙世界經濟成長，到2027年底，全球經濟將遭受多達2兆美元的衝擊。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普（Donald Trump）設定的關稅談判最終期限即將到來，美貿易保護主義對全球經濟的損害日益明顯，外媒分析預估，到2027年底，相較於貿易戰前的趨勢，全球經濟將遭受多達2兆美元（約新台幣59兆元）的衝擊。

《彭博》報導，川普近日接連宣佈與歐盟、日本等少數貿易夥伴達成初步協議，上調這些國家的關稅稅率，並放話將自8月1日起，對尚未達成貿易協議的國家徵收更高的關稅。這代表著川普再度於美國周邊築建起更高的貿易壁壘，正重塑全球貿易、投資格局。

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目前美國整體的關稅水位已達到1930年代以來最高，約為今年初川普上任時的6倍，投資人似乎確信，川普不打算實現其最嚴厲的威脅，因此市場正從4月「解放日」引發的短暫低迷中反彈。但隨著企業凍結資本支出、重新規劃耗時數年建立的供應鏈，並削減利潤以消化成本上漲的衝擊，危機的後續影響即將來臨。

從日本汽車製造商、美墨番茄農再到越南服飾工廠，川普「美國優先」原則下的關稅政策正在被證明是一把「鈍器」，確實有部份領域會在初期受惠，但更多的是無意的傷害。彭博經濟研究預測，到2027年底，相較於貿易戰前的趨勢，全球經濟將遭受多達2兆美元（約新台幣59兆元）的衝擊。展望未來，隨著生產和供應鏈重新調整，部份損失將得到彌補。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家哈倫伯格（Daniel Harenberg）表示，川普的關稅談判顯然不利於投資，尤其是在美國，最終，關稅可能不會像人們擔心的那麼高。但是它本質上仍就是一筆稅收，會阻礙供應鏈、全球貿易發展。

本週將會是川普貿易計劃的關鍵一週，這週的開始由週一（28日）在斯德哥爾摩舉行的美中會談打頭陣，到週五（8月1日）將迎來川普訂下的關稅最終談判截止日。對於關稅對美國國內的影響，川普始終抱持樂觀態度，川普指出，股市創歷史新高，財政部收入也大幅增加，這要歸功於繳納關稅的美國進口商。川普6月在1則社群貼文中也提到，多虧了關稅，美國的經濟才蓬勃發展。

華爾街經濟學家近幾個月略為上調了對美國經濟的預測，並降低了4月市場動盪期間達到高點的衰退預警，但市場普遍還是認為，美國經濟將放緩，而不是起飛。到目前為止，關稅已經對通用汽車（General Motors）、陶氏（Dow）、特斯拉（Tesla）等美國商業巨頭的利潤造成衝擊。儘管現在尚未出現重大的通膨衝擊，但已經有一些壓力浮現。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）表示，在經歷了疫情後的強勁成長後，2025年的趨勢明顯趨於平緩，不過家庭仍擔心關稅引發的價格上漲影響，以及就業市場的降溫。

週三（30日）也將公佈最新的經濟成長數據，屆時將可以看到第2季GDP報告，在貿易戰影響數據的情況下，這份報告恐怕將比較難解讀。美企在第1季搶購外國商品，以規避關稅，這對於GDP產生了負面影響，並導致經濟萎縮。川普「解放日」過後，進口量出現回落，因此，預計4到6月期間整體成長將出現反彈。

彭博經濟研究的經濟學家預估，美國平均關稅將略低於13.5％，高於去年的2.5％左右，他們在週日的研究報告中寫道，一旦與歐盟正式達成協議，這一數字預計將達到16％。這些數字背後都藏著一個基本的現實，在不確定的時期，企業往往會延後進行大規模資本投資，而川普的貿易戰恰恰帶來了龐大的不確定性。

根據《彭博》調查顯示，G7所有已開發經濟體明年的商業投資預期都低於川普上任時的水位。聯合國年度《世界投資報告》則顯示，繼2024年跌11％之後，今年全球外國直接投資（FDI）將再次下降。文中寫道，關稅推動了一些旨在重組製造業供應鏈的投資，但最主要的影響仍是投資人的不確定性急遽增加。

美國近日接連與日本、歐盟達成貿易協議，將關稅稅率定為15％，其中也包括關鍵的汽車產業關稅。然而，德國產業人員卻指出，儘管關稅已降至15％，對於德國以出口為導向的產業來說，仍然會產生龐大的負面影響。

在日本也出現了同樣的擔憂，野村經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，這項協議將關稅對日本GDP的衝擊限制在0.55％內，比先前的衝擊要小，但這一數字仍略高於日本的年均成長率，因此情況「依然嚴峻」。這也凸顯出貿易戰另一個特點，儘管美國本土的擔憂主要集中在物價上漲上，但關稅卻拖累了從美國到其他幾乎所有地區的經濟成長。

對於美國最大的對手中國來說，也是一個壞消息，因為中國的成長前景和通貨緊縮已對該國經濟構成問題。儘管對美出口放緩，中國經濟仍在Q2成長了5.2％，但關稅相關影響仍尚未完全消化。

彭博經濟研究發現佔中國GDP約2.4％的33個工業領域當中，只有5個能夠吸收目前的關稅，並維持獲利。另外，無法再銷往美國的中國商品也可能會被轉移到其他地方，這可能會壓低價格，同時也對國內生產商構成威脅。

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