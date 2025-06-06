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在Costco結帳等太久？「1結帳新招」執行長證實了

2025/06/06 14:06

Costco正測試「掃描即結帳」（Scan and Go）功能，可望解決顧客對結帳排隊時間過長的不滿。示意圖。（歐新社資料照）Costco正測試「掃描即結帳」（Scan and Go）功能，可望解決顧客對結帳排隊時間過長的不滿。示意圖。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco（好市多）正測試1項全新「掃描即結帳」（Scan and Go）功能，顧客能直接用手機掃描商品且完成付款，新功能有望解決顧客長期以來對排隊時間過長的不滿。

綜合媒體報導，Costco執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）表示，該公司一直在悄悄測試1項技術，允許顧客使用手機掃描商品並付款，從而繞過結帳隊伍並提高顧客完成購買的速度。

外媒報導，Costco這項新功能，聽起來很像沃爾瑪山姆會員店（Sam's Club）的「掃描即結帳」（Scan and Go）服務。

如何運作？根據《El Adelantado》介紹，只要開啟Costco的App，然後邊逛邊掃描購物車裡的商品，準備離開前在App內付款，然後再向出口的工作人員顯示出購買條碼確認即可。

不過，外媒指出，並非每件商品都可這樣操作，菸酒類、禮品卡和一些價格較高的商品，或者是一些藥品被排除在外。

根據報導，目前該功能仍處於測試階段，但Costco報告稱，初步成果令人振奮，瓦克瑞斯表示：「我們看見一些非常、積極的初步結果，會員接受度非常高。」

Costco旨在透過此功能提升購物體驗。1名顧客曾在Costco Reddit討論區發文稱：「Costco排隊絕對是逛這裡最糟糕的部分」。

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