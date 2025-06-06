美元不妙！高盛警告全球對美元配置都過頭了 已啟動「紅色警報」

高盛總裁沃德倫表示，全球對美元的配置都過頭了，高盛自4/2來，只要有機會，就會盡可能降低風險，囤積現金，力求自保（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對川普關稅衝擊與財政赤字隱憂，高盛罕見啟動「紅色警報」，總裁沃德倫（John Waldron）表示，幾乎所有人都持有過多的美元，全球對美元的配置都過頭了，為此，高盛自4/2來，只要有機會，就會盡可能降低風險，囤積現金，力求自保，而客戶也已開始減少美資產超配，加速美元風險避險。

綜合媒體報導，根據《金融時報》週四報道，Waldron在錄製的訪談節目中提到，由於川普的貿易戰引發的市場波動，以及對美國債務上升可能削弱投資者對美元計價資產興趣的擔憂，高盛已經收緊了風險控制。

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他指出，自從川普於4月2日宣佈對其貿易伙伴全面加徵關稅以來，高盛已經「調整了我們的風險定位」，他補充，只要有機會，我們就會盡可能降低風險，維持相對保守態勢、更謹慎地管理流動性，保留更多緩衝資金，並採取更平衡的策略，而不是過度激進。

Waldron也對美國財政問題感到擔憂，Waldron說，美國在經濟相對良好時期、財政赤字GDP（國內生產總值）佔比竟然高於6%，一旦真的面臨更為艱難的景氣、將沒有太多財政刺激空間。

Waldron指出，這種情況是不可持續的、降低赤字似乎是當務之急。他認為，美國受益於其過度特權、但赤字正變得相當龐大，在可預見的未來若維持現有的擴增赤字速度、將會是不可持續的。

Waldron認為，幾乎所有人都持有過多的美元，全球對美元的配置都過頭了、遠高於正常水準，高盛客戶已開始減少一些過度的美元配置、並開始思考是否要進行避險。

他強調，政策衝擊的持續時間越長、越有可能看到更為明顯的資產配置變動。

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