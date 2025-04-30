央行理監事會議紀錄曝光！關注房市量縮、價跌對實體經濟影響

中央銀行今日公布第一季理監事會議的紀錄，央行去年祭出第七波房市信用管制措施搭配銀行自主總量管理以來，房貸利率走升、房市成交量大幅下滑。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第一季理監事會議的紀錄，央行去年祭出第七波房市信用管制措施搭配銀行自主總量管理以來，房貸利率走升、房市成交量大幅下滑，央行理事對房市關注重點轉向房市量縮、價跌對實體經濟的影響，一位理事指出，由於國銀不動產貸款集中度仍高，一旦房價大幅下跌，恐增加整體金融體系信用風險。

一位理事指出，目前房貸市場已出現利率差別化現象，即多戶住宅貸款利率普遍高於首購族的一戶貸款利率，反映出信用資源在不同房地產用途間的配置趨勢。他強調，銀行信用資源本應優先支援自住需求，對於投資性或多戶型貸款應更為審慎。

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此外，他也示警，房市交易量縮減不僅影響房屋買賣本身，亦可能抑制修繕活動與相關家庭支出，進而牽動營建投資意願下滑，對民間消費與投資構成壓力。他建議，未來應持續追蹤房市量價變化對實質經濟活動的衝擊程度。

另一位理事則指出，建商近年大量預售案將陸續交屋，導致新增房貸需求持續擴大，儘管不動產貸款集中度已略為下降，整體銀行對不動產貸款的總量控管亦持續進行中，但調整過程恐需較長時間。現階段，市場對房貸資金的需求仍高，然而銀行在資金供應與利率空間上均有限，需密切關注資金供需是否出現過大落差。

另有理事指出，目前34 家本國銀行所提報的不動產貸款集中度預估目標皆呈下降趨勢，顯示業者逐步強化風險控管。儘管房價仍持續上升，但漲幅已有所收斂。他呼籲，應謹慎引導房市朝「軟著陸」發展，避免價格劇烈修正，否則在銀行房貸集中度尚未明顯改善下，恐增加整體金融體系的信用風險。

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