馬斯克稱美政府沒計劃採用狗狗幣 狗狗幣聞訊重挫逾5％

馬斯克透露，美國政府沒有採用狗狗幣的計畫。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）掌管的美國「政府效率部（Department of Government Efficiency，DOGE）」因部門英文縮寫與狗狗幣（DOGE）同名，引發市場高度聯想，認為狗狗幣有望列入美國新的「加密貨幣戰略儲備」。對此，馬斯克週日（3月30日）作出澄清，稱據他所知，美國政府沒有使用狗狗幣的計畫。消息一出，狗狗幣價格重挫逾5%。

綜合媒體報導，馬斯克週日在出席一場市政廳會議上透露，當初他在為政府效率部取名時，他本想將部門取名為「政府效率委員會（Government Efficiency Commission）」，但認為這個名字太無趣了，在聽取公眾意見後，決定將新部門名稱命名為「政府效率部」。

請繼續往下閱讀...

馬斯克還指出，政府效率部與狗狗幣名字雖然相似，但2者的功能卻截然不同，政府效率部的目標就是讓美國政府效率提高15%，且據他所知，美國政府並沒有使用狗狗幣的計畫。

馬斯克上述言論，瞬間澆熄市場的憧憬與想像。受消息影響，狗狗幣價格31日重挫逾5%，低見0.1608美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法