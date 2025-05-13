黃仁勳現身沙國出席中東論壇 川普、超多大咖都出席

特斯拉創辦人馬斯克（左）和輝達執行長黃仁勳（中）於5月13日在利雅德皇家宮廷迎接沙烏地阿拉伯王儲。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原本據傳預定12日搭私人專機來台，參加即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），大批媒體卻在機場守候撲空，只見其妻女。然而，隨著美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4日的中東行並出席在利雅德舉行的沙美投資論壇，黃仁勳也現身與沙國王儲會面。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）在利雅德的皇宮接見了大型科技公司的首席執行長，並會見了川普，商界領袖將出席沙美投資論壇。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳將參加與川普一同的午餐會，並在接下來的研討會中發表演說。根據沙美投資會議的官方網站，黃仁勳名列受邀講者之一，其他還有美國財政部長貝森特（H.E. Scott Bessent）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）、花旗銀行執行長弗雷澤（Jane Fraser）等。黃仁勳預計在當地時間下午2時40分（台灣時間晚間7時40分）參加AI前景的研討會，交流主題為「人工智慧與新興技術」。

論壇13日在利雅德the King Abdulaziz國際會議中心舉行，沙烏地阿拉伯和美國的主要投資者將齊聚一堂，共同慶祝近一個世紀以來的伙伴關係，而此次受邀參與論壇對談嘉賓高達125人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法