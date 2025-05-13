物流高層曝中國數千個貨櫃等著運往美 專家警告運價將漲20％

Xeneta分析師警告，激增的貨運量將導致海運價格飆升，短期內，從中國到美國西海岸的海運費用可能會上漲20%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中暫停互徵關稅，美企迅速重啟之前滯留在中國工廠倉庫的產品，物流高層透露，客戶在中國預裝了數千個貨櫃，隨時可以運進來，預計未來4到6週內貨櫃數量將激增，Xeneta分析師警告，激增的貨運量將導致海運價格飆升，短期內，從中國到美國西海岸的海運費用可能會上漲20%。

CNBC報導，零售商和物流業高層表示，中國對美國的貿易將迎來新一輪激增，因為美國和中國達成的初步貿易協定將促使進口商在川普總統實施的為期90天的最高關稅暫停期內推進發貨。

請繼續往下閱讀...

ITS Logistics全球供應鏈副總裁Paul Brashier表示，我的客戶在中國預裝了數千個貨櫃，隨時可以運進來。他預計未來4到6週內貨櫃數量將激增，並稱這90天的暫停是「中國供應鏈規劃的關鍵時刻」。

紐約天使成員、清潔產品公司Casabella創辦人兼前執行長Bruce Kaminstein 表示，為期90天的30%關稅將使小型企業的商品再次流通。

Freightos研究主管Judah Levine亦認為，30%的關稅水平，應該會促使托運人重新開始裝船，以應對關稅8月份可能出現的。

另，鞋類零售商Deer Stags總裁Rick Muskat告訴指出，30%的關稅將允許其恢復從中國的發貨，但由於被壓抑的需求，貨櫃運費可能會飆升。

Xeneta首席航運分析師桑德（Peter Sand） 警告稱，激增的貨運量將導致海運價格飆升。桑德表示：「短期內，從中國到美國西海岸的海運費用可能會上漲20%。」

據Xeneta稱，自1月1日以來，中國至美國西海岸和美國東海岸的平均現貨運價分別下跌了56%和48%。

桑德說：「托運人將利用這90天的機會將盡可能多的貨物運往美國，這將對運費造成上行壓力。」他補充說：「承運商應對中國至美國貨運量下降的舉措是大幅削減貨櫃運力，並將其重新部署到其他航線，例如遠東至歐洲航運量。

維吉尼亞港執行長Stephen Edwards向CNBC表示，該港一直在審查和規劃可能導致中國貨櫃激增的各種情況。

他補充說，對於供應鏈來說，最重要的是能夠知道「競爭環境」是什麼，一旦我們了解了競爭環境，供應鏈就會非常靈活。誠然，供應鏈的某些環節可能需要更長的時間，但很快我們都會適應新的環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法