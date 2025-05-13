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台積電不是唯一「狂被抬價」苦主！「這大廠」也被川普狂加碼

2025/05/13 11:34

傳出蘋果（Apple）考慮提高iPhone價格。（路透資料照）傳出蘋果（Apple）考慮提高iPhone價格。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前傳出蘋果（Apple）整考慮提高iPhone價格，美國總統川普對此表示，他已和蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）談過話，他認為庫克會提高蘋果的投資金額，會比先前說的5000億美元（約新台幣15兆元）更高。

《華爾街日報》12日引述知情人士報導，知情人士透露，美國科技大廠蘋果（Apple）正在考慮調漲秋季即將推出的新系列iPhone價格，希望避免將任何漲價歸咎於美國對中國商品徵收關稅的情況。

但根據此事，川普並未談及此事，反而又意有所指地宣稱蘋果有望加碼投資美國。

《彭博》、《TechInAsia》等報導，川普沒有直接談及漲價問題，但他強調，他相信蘋果將擴大在美國的投資，使其投資額超越2月做出的​​5000億美元承諾。

今年2月時，庫克宣布未來4年將在美國投資5000億美元。

而台積電3月宣布將加碼對美投資1000億美元（約新台幣3.04兆元），加上先前承諾的650億美元（約新台幣1.9兆元），台積電對美投資總額來到1650億美元。

但川普不斷幫台積電「加碼」，4月下旬在記者會上隨口說出台積電將在美國投資「2500億美元（約新台幣7.6兆元）」，到了上週又變成「3000億美元（約新台幣9.1兆元）」。

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